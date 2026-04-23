PSOE de Cartagena acusa al PP de "cinismo" por criticar una Ley de Costas que "no modificó cuando pudo"

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Cartagena ha tildado este jueves de "cinismo" la postura del PP respecto a la Ley de Costas, tras el acto celebrado en la ciudad portuaria por los 'populares' para analizar los efectos de esta norma, según ha informado el partido.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, ha indicado que la legislación actual emana de la reforma que el PP aprobó en 2013 bajo la presidencia de Mariano Rajoy, por lo que ha acusado a los dirigentes actuales de criticar su propia "herencia".

"Lo único que han hecho los concejales, diputados, alcaldesa y presidente del PP es criticar lo que no fueron capaces de modificar sus propios compañeros", ha señalado Torres, quien ha afirmado que los 'populares' no han explicado este extremo porque "no les interesaba".

En esta línea, ha denunciado que el PP intente presentarse como el "salvador del litoral" cuando, según ha precisado el dirigente socialista, "no modificaron las cuestiones que hoy critican cuando la reformaron en 2013".

Asimismo, ha reprochado a la alcaldesa, Noelia Arroyo, y al presidente regional, Fernando López Miras, que no se hayan "atrevido a celebrar el acto en el Mar Menor" ni a "pisar Los Nietos" para evitar, según su criterio, las quejas de los vecinos por el estado del litoral.

Según el PSOE, el encuentro se ha desplazado al puerto de Cartagena para eludir las reclamaciones sobre el "deterioro y abandono" de los pueblos costeros, de los que ha considerado al PP como el "principal responsable".

Finalmente, Torres ha acusado al Gobierno municipal de mantener los núcleos costeros en un estado "denigrante" y de utilizar este conflicto político para "evitar dar respuesta a las quejas vecinales" que exigen inversiones.