El PSOE de Cartagena pide a Arroyo y López Miras que luchen para garantizar la continuidad de los trabajadores de Sabic

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, Manolo Torres, ha pedido a la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, y al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, una "actuación contundente" para tratar de garantizar la continuidad de todos los trabajadores de Sabic, tras su venta reclamando a la nueva propietaria que ejecute un Plan Industrial que evite el cierre de más plantas en el complejo de La Aljorra.

"No podemos tolerar que se pierda ni un puesto de trabajo. Hay que recordar que se cedieron los terrenos de forma gratuita para la puesta en marcha de esta industria y que se ha incentivado con cuantiosas subvenciones. Ahora, la nueva empresa debe mantener esa apuesta industrial y así tienen que exigírselo Arroyo y López Miras", ha insistido Torres, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

El portavoz socialista ha pedido también a la alcaldesa y al presidente regional, que actúen para garantizar también la continuidad de todos los empleos indirectos que genera esta industria.