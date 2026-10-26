El PSOE de Cartagena tilda de "vergonzoso" que sigan cerradas habitaciones afectadas por el incendio del Santa Lucía

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena Pedro Contreras ha señalado que es "vergonzoso" sigan cerradas las habitaciones del bloque 5 afectadas por el incendio que se produjo en el Hospital de Santa Lucía en noviembre de 2025.

"Hemos podido constatar que las habitaciones de las plantas 2, 3 y 4 del bloque 5 siguen en obras, por mucho que la Consejería de Salud se empeñe en negarlo. Está a punto de cumplirse un año del siniestro y es lamentable que las camas sigan inutilizadas mientras hay pacientes en los pasillos de Urgencias", ha indicado Contreras que ha afirmado que esto "ha impedido que en este tiempo se realicen 1.500 hospitalizaciones", según han informado desde el partido.

El concejal socialista ha señalado que el Gobierno local aseguró en el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena que la actividad volvería a la normalidad en junio y que lo ha ido retrasando hasta octubre. "Mintieron claramente una y otra vez. No sólo no se abrieron en verano, ni en septiembre, sino que han permanecido todo el mes de octubre cerradas ya veremos si se abren en noviembre. Ahora pretenden abrirlas por fases para tratar de disimular. Son unos absolutos irresponsables", ha concluido.