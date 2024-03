El PSOE critica el plan plurianual del Gobierno regional para el sector primario: "Llega muy tarde y es insuficiente"

MURCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSOE en la Región de Murcia, José Vélez, ha denunciado que el plan plurianual del Gobierno regional para el sector primario presentado este lunes "llega muy tarde y es absolutamente insuficiente", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

"Con estas migajas, el Gobierno regional no resuelve el problema de los agricultores y ganaderos. Lo están vendiendo a bombo y platillo como ayudas nuevas y extraordinarias, pero no son ni lo uno, ni lo otro", ha dicho al respecto.

Vélez ha instado al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a que a que "deje de intentar engañar a la ciudadanía" porque "miente como un vulgar trilero", para insistir en que "han tenido que salir los agricultores y ganaderos a la calle para que el Gobierno regional se digne a crear un órgano que vele por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en la Región".

"Ha tenido que salir el sector a la calle para que el Gobierno de López Miras se comprometa a cumplir con la Ley. Lamentablemente, los precedentes no son alentadores. López Miras no tiene palabra ni credibilidad. Por el bien de los agricultores y ganaderos de la Región, por el futuro del sector, esperamos que esta vez cumpla con la Ley y con su responsabilidad", ha recalcado.

Además, el dirigente socialista ha denunciado que el Gobierno de López Miras es "el responsable de vigilar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y de sancionar a quienes abusan de los agricultores y ganaderos".

En este sentido, ha manifestado que "en dos años el Gobierno regional solo ha hecho tres inspecciones y en 2022 no puso ninguna sanción, a pesar de que las organizaciones profesionales agrarias no paran de denunciar que la Ley no se cumple en la Región de Murcia".

"Una vez más, exigimos al Gobierno regional que cumpla con su obligación y sancione a quienes abusan de los agricultores y ganaderos, robándoles el sudor de su frente al pagarle por sus productos menos de lo que les cuesta producirlos", ha precisado Vélez.

A continuación, ha señalado que, en diciembre, durante la tramitación de los Presupuestos de la Comunidad para 2024, "el Grupo Parlamentario Socialista denunció que el Gobierno regional había dejado a muchos agricultores y ganaderos de la Región sin cobrar las ayudas agroambientales del PEPAC, a pesar de cumplir con los requisitos, por no haber destinado recursos suficientes".

"Además, presentamos enmiendas para que todos las cobraran, pero fueron rechazadas por el Partido Popular y Vox. Con estas modificaciones presupuestarias, demuestran que estábamos en lo cierto y que eran el PP y la ultraderecha los que mentían", ha insistido.

Asimismo, ha recordado que la Región de Murcia es la segunda comunidad autónoma que menos aporta a la ayuda para la contratación del seguro agrario, mientras que el Gobierno de España ha incrementado su apoyo hasta niveles récord.

"El Ejecutivo central aportaba 211 millones de euros con Rajoy y ahora, con Pedro Sánchez, destina 284,52. Además de este presupuesto ordinario, en 2022 y 2023 se aprobó una dotación extraordinaria de 60 millones de euros adicionales", ha subrayado, para destacar que "hace 12 años, el Gobierno regional aportaba nueve millones de euros para ayudar a hacer frente al coste de la contratación de pólizas de seguros agrarios. Actualmente, destina cuatro millones de euros menos, a pesar de que su coste ha incrementado".

Para terminar, ha remarcado que el Gobierno de Pedro Sánchez "sí está poniendo en marcha continuamente ayudas extraordinarias para apoyar a los agricultores y ganaderos".

"El Gobierno de España es el que más está apoyando al sector agroalimentario. En los últimos dos años, ha destinado más de 4.000 millones de euros, de los que 1.380 millones de euros han sido ayudas directas extraordinarias", ha enfatizado.