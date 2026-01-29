PSOE dice que continuará defendiendo con "firmeza" al sector agrario murciano y respeta la protesta de los agricultores

El secretario de Agua y Agricultura del Partido Socialista de la Región de Murcia y diputado socialista en la Asamblea Regional, Fernando Moreno - PSOE

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Agua y Agricultura del Partido Socialista de la Región de Murcia y diputado socialista en la Asamblea Regional, Fernando Moreno, ha mandado este jueves a los agricultores un mensaje claro desde el PSRM-PSOE: "Nos tienen a su lado. Seguiremos defendiendo con firmeza al sector agrario de la Región de Murcia".

Ante las movilizaciones agrícolas que se están produciendo este jueves en la Región de Murcia, Moreno ha expresado el "máximo respeto a todos los agricultores y a las agricultoras que han decidido ejercer su derecho a la huelga. Nos hacemos cargo de sus preocupaciones y de sus inquietudes".

"Tal y como ha explicado nuestro secretario general, Francisco Lucas, vamos a seguir defendiendo, por encima de todo, los intereses de nuestra Región, también en las instituciones europeas", ha declarado.

En este sentido, ha recordado que "el Gobierno de España, junto a las organizaciones agrarias, está liderando en Europa la defensa de una PAC más fuerte, más social, más clara y con presupuesto suficiente".

Asimismo, asegura que seguirá trabajando para que "se apliquen todos los mecanismos necesarios para proteger nuestros productos y garantizar el agua para siempre en la Región de Murcia. Con rigor, diálogo, soluciones y, sobre todo, diciéndoles siempre la verdad a los agricultores", ha añadido.

"Frente al Partido Popular que hace una cosa en Bruselas y hace la contraria en la Región, desde el PSRM-PSOE, tenemos una hoja de ruta clara para resolver los problemas del sector. Y la estamos poniendo en marcha", ha concluido el secretario de Agua y Agricultura del PSRM-PSOE.