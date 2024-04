PSOE dice que el Gobierno de Sánchez "mejora la vida de la gente" frente a "la incapacidad del Gobierno de López Miras"

MURCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PSOE Caridad Rives ha afirmado este viernes que "el Gobierno de Pedro Sánchez está mejorando la vida de la gente y desarrollando las infraestructuras de la Región frente a la incapacidad del Gobierno de López Miras", según han informado fuentes del partido en un comunicado.

Rives ha reaccionado así a las declaraciones de la diputada nacional PP Miriam Guardiola, quien ha invitado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a aplicarse la "misma medicina" que él exigía hace seis años en la oposición, "o Presupuestos Generales del Estado (PGE) o elecciones, ya que un Gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina".

Para la parlamentaria socialista, "con la prórroga de los presupuestos de 2023 está garantizada la continuidad de las políticas que están ayudando a la gente y que están permitiendo continuar desarrollando las infraestructuras de la Región de Murcia".

En este sentido, ha destacado las políticas puestas en marcha por el Gobierno de España, como la revalorización de las pensiones o la subida del Salario Mínimo Interprofesional. "Además, en materia de ferrocarril, podemos destacar las obras del Corredor Mediterráneo y para llevar la Alta Velocidad a Cartagena y Lorca, que seguirán avanzando y la modernización de los Cercanías", ha dicho.

"De hecho, todos los tramos del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Lorca y entre Riquelme-Torre Pacheco para la llegada del AVE a Cartagena están adjudicados o en fase de construcción", ha apuntado.

Asimismo, Rives ha resaltado que el programa de submarinos de Navantia "sigue su curso" y que el Gobierno de España "continúa con su programa de ampliación y mejora de desaladoras". "También continuarán las inversiones y proyectos recogidos en el Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor. La Región de Murcia seguirá avanzando gracias al Gobierno de Pedro Sánchez", ha querido precisar.

Además, la diputada del PSOE ha denunciado que "el Partido Popular miente cuando dice que las entregas a cuenta no se han actualizado ya que la Región de Murcia recibirá la cifra récord de 4.163 millones de euros en entregas a cuenta en 2024, un 9,2 por ciento más que en 2023".

Por otro lado, ha destacado que en la Región de Murcia "da igual" que el Partido Popular y Vox hayan aprobado los presupuestos regionales "porque nunca los cumplen". "Todos los años prometen las mismas infraestructuras, pero luego nunca cumplen su compromiso", ha enfatizado.

FINANCIACIÓN

Sobre financiación, la socialista ha insistido en que el Gobierno de López Miras "vuelve a demostrar su hipocresía y cinismo".

"Se quejan de infrafinanciación, pero el PP votó en contra de los objetivos de déficit propuestos por el Gobierno de España, que pretendían poner a disposición de la Comunidad Autónoma más recursos. El Partido Popular es el responsable de que la Región cuente con 116 millones de euros menos para inversiones en 2024 y que nuestros ayuntamientos tengan 94 millones de euros menos de capacidad de gasto", ha denunciado Rives.

Asimismo, ha apostillado que "cuando el Partido Popular habla de bajar impuestos, solo se los reduce a las rentas más altas, como está demostrando en la Región de Murcia. Además, lo que deja de recaudar supone un grave perjuicio para las arcas públicas y, por tanto, para la inmensa mayoría de la ciudadanía".

A continuación, Rives ha remarcado que "el Gobierno de López Miras anuncia bajadas de impuestos que solo benefician a los más ricos y no resuelven los problemas de la ciudadanía, ya que para la mayoría apenas suponen unos pocos euros de ahorro".

"Sin embargo, en su conjunto, estas supuestas bajadas de impuestos son un duro golpe para las cuentas públicas, que perderán millones de euros que no podrán invertirse en mejorar los servicios públicos, en infraestructuras o atender las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas", ha explicado.

Para finalizar, la diputada socialista ha recalcado que "nunca nadie ha subido en nuestro país más los impuestos que el Partido Popular". "De hecho, Rajoy realizó la mayor subida del IVA en la historia de España; impusieron el impuesto al sol; implantaron el copago de medicamentos, que machacó a nuestros pensionistas y subieron las tasas universitarias".

"El Partido Popular no se cansa de hacer el ridículo. Llevan pidiendo que se convoquen elecciones desde hace seis años, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno de España. El pasado 23 de julio, los ciudadanos y ciudadanas apostaron por un gobierno progresista y dejaron muy claro que no querían un gobierno del PP y Vox. Lo que tiene que hacer el Partido Popular es respetar la Constitución y no poner en duda la validez de nuestro sistema democrático. Tienen que aceptar, de una vez, el resultado de las elecciones generales y trabajar de forma leal y constructiva", ha concluido.