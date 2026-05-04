PSOE, sobre la estrategia de empleo presentada por López Miras: "La gente está harta de anuncios que nunca se cumplen"

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MURCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PSOE Virginia Lopo ha criticado este lunes la nueva estrategia de empleo del Gobierno autonómico para los próximos cuatro años presentada por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, al asegurar que "la gente está harta de fotos y anuncios que nunca se cumplen", según ha informado el partido.

"La inacción, la falta de gestión y sus pactos con Vox están marcando la política del Gobierno regional", ha aseverado Lopo, quien ha contrapuesto "este modelo de hacer política a golpe de titulares" a "los avances reales que llevan la firma del Gobierno de España: más empleo, mejores salarios y menos temporalidad".

En este sentido, la parlamentaria socialista ha asegurado que "nadie se cree la nueva estrategia de empleo que ha presentado López Miras", de quien ha criticado que "se atreva a hablar de empleo de calidad, mientras la Región de Murcia es la tercera comunidad con los salarios más bajos".

"El problema de López Miras no es lo que promete, sino que nadie se cree ya nada de lo que dice", ha insistido Lopo.

"España ya supera los 22 millones de afiliados y la Región de Murcia bate récord con 717.000 ocupados. Además, desde 2018, el SMI ha subido un 66% y la temporalidad ha caído a mínimos históricos", ha finalizado.