El PSOE exige a López Miras que garantice "de una vez" que la vivienda sea un derecho y no sólo "un bien para especular"

Eurodiputado del PSOE exige a López Miras que rectifique

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado socialista y secretario de Vivienda y Política Europea e Internacional, Marcos Ros, ha exigido a López Miras que "se deje de excusas" y que, igual que el Gobierno de España ha multiplicado por siete la inversión en vivienda asequible y social, "actúe de una vez en el marco de sus competencias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no solo un bien con el que especular".

Ros ha destacado que la Región de Murcia lidera la subida del precio de la vivienda, con un 14,6 por ciento y ha asegurado que la vivienda se ha convertido "en el principal motivo de angustia y asfixia para los jóvenes y las familias en la Región de Murcia, como resultado de la dejación, la irresponsabilidad y el mal gobierno del Partido Popular".

"Llevamos décadas de nula inversión en vivienda, el Gobierno regional no construye viviendas públicas y se ha desplomado la vivienda de protección oficial privada, además de acumular retrasos constantes en la tramitación del urbanismo regional", ha señalado.

Según el eurodiputado socialista, el PP sigue confiando de manera casi mágica en que "la mano invisible" del mercado resolverá un problema que no deja de agravarse. En este sentido, ha afirmado que el Gobierno de López Miras tiene en sus manos la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de España, que ofrece herramientas claras para frenar la subida del precio del alquiler en las zonas tensionadas.

"Sin embargo, el PP no solo se niega a aplicarla, sino que está en abierta rebeldía contra la Ley. Y lo hace pese a que la norma ya está dando resultados en comunidades como el País Vasco, Navarra o Cataluña, donde Barcelona ha encadenado dos semestres consecutivos de bajada en los alquileres. Finalmente, ha indicado que una situación de emergencia merece una respuesta de emergencia", ha señalado Ros.

"Y esa respuesta solo llegará tras un cambio de gobierno en San Esteban, porque el PP ni quiere ni sabe afrontar este problema. Desde el PSRM de Francisco Lucas, seguiremos trabajando para garantizar que la vivienda sea un derecho para todos y todas", ha añadido.