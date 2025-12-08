El PSOE de Murcia acusa al consistorio de "abandono y desidia" hacia las pedanías

Aceras en El Raal - PSOE MURCIA

MURCIA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La edil del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia Carmen Fructuoso ha criticado que el Gobierno municipal "llega al final de 2025 sin haber cumplido ni con lo más básico" en materia de inversiones para las pedanías del municipio.

"Esto no es gestión, es abandono, desidia, dejadez e indiferencia hacia sus vecinos y vecinas", ha afirmado, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

Según Fructuoso, "la realidad que viven miles de personas es la misma que al inicio del año e incluso peor, porque el deterioro va aumentando ante la falta de gestión y la ausencia de soluciones del Gobierno local: aceras sin construir, calles, caminos y viales llenos de socavones, algunos incluso sin asfaltar; colegios sin climatización, centros de mayores e instalaciones deportivas deteriorados, parques infantiles sin renovar".

Fructuoso ha asegurado que el municipio marcha "a dos velocidades" donde "siempre pierde quien vive fuera del centro, y donde el PP de La Glorieta apenas ha ejecutado las obras nuevas previstas en pedanías, a pesar de tratarse de proyectos sencillos y necesarios que siguen totalmente bloqueados".

Al respecto, Fructuoso ha enumerado una serie de proyectos como la construcción de aceras en la calle Mayor de El Raal; la puerta y la valla del campo de fútbol en Cabezo de Torres; la reforma del jardín infantil de los Reyes Magos, en Churra; las aceras proyectadas en la avenida de Alicante en Cobatillas, entre los números 141 y 145; el asfaltado del camino de Los Puros en Algezares; el nuevo jardín del Huerto de los Simones en Los Garres; el comedor del colegio público Ramón Gaya, en Puente Tocinos; o el asfaltado de la calle Paraíso en Casillas, de los que ha afirmado que "son solo una pequeña muestra de las actuaciones paralizadas".

Así mismo, la concejala ha apuntado que esta paralización no se debe a la ausencia de fondos, sino a que "ni presentan los proyectos, ni gestionan el presupuesto, ni ejecutan el dinero disponible. Las pedanías, sencillamente, no entran en sus prioridades".

En este sentido, ha afirmado que el capítulo 6 de inversiones "no es ningún lujo, sino la herramienta básica para mejorar infraestructuras, equipamientos y servicios en las pedanías, donde vive más de la mitad del municipio, pero su ejecución ha sido prácticamente nula".

Por otra parte, ha denunciado que "un año más, se repite el mismo patrón, con grandes titulares, anuncios de inversiones récord y propaganda que no se traduce en obras reales".

"Siguen bloqueadas actuaciones esenciales como la mejora o ampliación de centros municipales, las cubiertas de colegios, nuevas zonas deportivas, bibliotecas, aceras y obras de seguridad vial y accesibilidad, asfaltado de caminos, entre otras muchas. Los vecinos de pedanías pagan los mismos impuestos que los del centro, tras dos subidas consecutivas, pero ni siquiera reciben los servicios básicos", ha criticado.

El Grupo Socialista ha reclamado al Ejecutivo local que, de cara a 2026, se establezca una planificación "clara y participativa" de las inversiones que cuente con las Juntas Municipales, además de un sistema riguroso de control y seguimiento de cada uno de los proyectos.

"Queremos una planificación equitativa, que las adjudicaciones se supervisen correctamente para asegurar su ejecución, tanto en tiempo y forma como con la calidad que merecen los vecinos y vecinas de pedanías. Hoy, esto no ocurre", ha asegurado Fructuoso.

"Las pedanías no son un decorado más del PP de La Glorieta, son lugares donde viven personas que trabajan, estudian, pagan impuestos, y que merecen servicios dignos y de calidad, no este abandono sistemático y generalizado", han concluido.