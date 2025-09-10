PSOE de Murcia critica al equipo de Gobierno por "no mover un dedo" ante la "algarada" de Vox en el centro de Santa Cruz

Archivo - El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz - PSOE AYTO. MURCIA - Archivo

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha tildado de "intolerable" la actitud del equipo de Gobierno, del PP, por "no mover un dedo" ante la "algarada política" de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz.

"Nos parece intolerable que se utilice a unos menores que además están en situación de vulnerabilidad para hacer estas algaradas políticas como la que ha montado la ultraderecha", ha afirmado Ruiz en un comunicado.

A su juicio, es "aún más intolerable" la actitud de la Administración regional, "que tiene encomendada la tutela de sus menores y que los ha vendido a cambio de tener unos presupuestos regionales", como de la Administración municipal, "que ve cómo se mercadea con 60 menores tutelados vecinos de este municipio y no mueve un dedo".

"La política no puede consistir en acosar a quien peor lo pasa, no puede ser señalar a quienes más vulnerables son y, en este sentido, agradecemos la decisión del delegado del Gobierno que ha plantado cara a esta situación salvando la dignidad de toda una región", ha añadido el dirigente socialista.