PSOE Murcia exige los informes de seguridad del arbolado de todos los centros educativos

La concejala socialista en Murcia, Esther Nevado - PSOE MURCIA

MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Nevado, ha afirmado que la seguridad en los entornos escolares "es una prioridad no negociable", por lo que ha exigido los informes de seguridad del arbolado de todos los centros educativos.

Así, ha destacado que "el mantenimiento preventivo debe ser riguroso para evitar riesgos innecesarios a los menores y al personal docente". "Tras la reciente caída de una rama en las instalaciones del CEIP Mariano Aroca, solicitamos formalmente información detallada sobre el suceso, los informes de mantenimiento preventivo y las medidas de seguridad adoptadas", ha indicado.

Hasta la fecha, asegura, "no hemos recibido respuesta alguna". En su opinión, "el silencio institucional ante una cuestión que afecta directamente a la seguridad de nuestros menores nos lleva a considerar que se está tratando de ocultar información relevante".

Ante esta falta de transparencia del PP del Ayuntamiento de Murcia ha reiterado su solicitud de información sobre el incidente en el CEIP Mariano Aroca.

Asimismo, ha ampliado esta petición a la totalidad de los centros educativos, exigiendo los informes de evaluación de riesgos y el estado actual de mantenimiento de todo el arbolado y estructuras en cada uno de ellos. La seguridad de la comunidad educativa "es una prioridad que no admite dilaciones. Esperamos una respuesta inmediata".

La edil socialista recuerda que el servicio de conservación, transporte de ramas y tratamientos fitosanitarios "es una herramienta clave de la que dispone el Ayuntamiento para mantener los centros públicos en condiciones óptimas".

Por ello, insta a la concejala 'popular', Belén López Cambronero, a que "facilite la documentación solicitada a la mayor brevedad, demostrando que la inversión pública se está traduciendo en seguridad para todas las comunidades educativas".