El PSOE de Murcia pide "política pública y gestión seria" y no "una jornada de propaganda"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz - PSOE MURCIA

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha afirmado que el PP "llega tarde" al debate sobre la Estrategia Municipal de Vivienda y Suelo. Ruiz ha apuntado que el Consistorio "ha perdido 23 millones de euros de fondos europeos Next Generation destinados a la construcción de más de 450 viviendas asequibles, al no tramitar ni licitar el Gobierno municipal estos proyectos dentro de los plazos exigidos por la Unión Europea".

Así ha reaccionado a la salida de la presentación de la Estrategia Municipal 2030 en la que el Consistorio ha anunciado la construcción de cerca de 2.400 hogares a precio asequible.

"Murcia necesita pasar de los anuncios a las soluciones, ampliar el parque público, utilizar el suelo municipal para construir vivienda asequible y garantizar que jóvenes y familias puedan desarrollar su proyecto de vida aquí", ha enumerado, según han informado desde el partido.

Para el socialista, la pérdida de estos fondos es una "oportunidad perdida" y "supone renunciar a una de las mayores oportunidades de financiación pública de las últimas décadas para impulsar vivienda asequible en Murcia". Según ha dicho, esta inversión "habría permitido ampliar de forma significativa la oferta de vivienda pública, pero que el PP ha dejado escapar por no hacer su trabajo".

Igualmente, el dirigente socialista ha advertido del riesgo de utilizar el patrimonio público de suelo para obtener ingresos. En este sentido, ha hecho referencia a la Ley de Suelo de la Región de Murcia, "que obliga a destinar estos bienes preferentemente a viviendas protegidas y a la mejora de barrios y pedanías".

"El patrimonio público de suelo no puede servir para cuadrar cuentas municipales, cuando su función es facilitar la construcción de vivienda pública y contribuir a la cohesión y el desarrollo de barrios y pedanías", ha afirmado.

Por otra parte, también ha lamentado que el PP "mezcla de forma interesada los conceptos de vivienda social y vivienda pública para ocultar su falta de soluciones. Mientras la vivienda social atiende emergencias, la vivienda pública debe permitir a jóvenes y familias vivir sin destinar más del 30 % de sus ingresos al alquiler".

"PARQUE PÚBLICO INSUFICIENTE Y FALTA DE RECURSOS"

Asimismo, el portavoz socialista ha subrayado que el parque municipal de vivienda en Murcia "es muy reducido y limitado a situaciones de exclusión social, muy alejado de ciudades como Sevilla, Valencia, Málaga o Bilbao que sí disponen de una estructura sólida y de instrumentos para gestionar un parque más amplio".

"Hablamos del séptimo municipio de España, pero su parque público sigue siendo mínimo, lo que demuestra que la vivienda nunca ha sido una prioridad para el PP después de 30 años de gobierno", ha indicado.

Ginés Ruiz también ha hecho referencia al progresivo debilitamiento del Servicio Municipal de Vivienda, con menos personal y presupuesto. "No se puede hacer política de vivienda sin recursos ni equipos técnicos. La vivienda exige planificación y personal especializado, y el PP ha ido reduciendo año tras año esa capacidad", ha asegurado.

MEDIDAS FRENTE A LA SUBIDA DEL ALQUILER

El portavoz del PSOE ha indicado que el Gobierno local se "niega a aplicar la Ley estatal de Vivienda y a declarar zonas tensionadas en el municipio, lo que impide limitar precios". "Esto deja a los inquilinos sin herramientas frente a la subida del alquiler", ha concluido.