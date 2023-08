PSOE de Murcia tilda de "insidias y falsedades" las acusaciones del PP sobre su gestión al frente del Ayuntamiento

MURCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Enrique Lorca, ha tildado de "insidias y falsedades" las acusaciones vertidas por los concejales del PP José Guillén y José Francisco Muñoz respecto a la gestión del PSOE al frente del consistorio, al tiempo que ha acusado a los 'populares' de causar "un agujero económico" en la institución municipal.

"Es indigno que los responsables del desastre de los convenios de la zona norte, que ya le ha costado más de 24 millones al Ayuntamiento, hablen a los murcianos y murcianas de mala gestión; estuvimos más de dos años pagando facturas y sentencias contra los intereses del Ayuntamiento fruto de su legado", ha señalado el portavoz socialista en un comunicado remitido por el PSOE.

Para Lorca, "el intento del PP de manchar la gestión del equipo del Partido Socialista con acusaciones infundadas es un claro reflejo de su falta de proyectos y dirección para el municipio", ya que "en lugar de aportar soluciones constructivas, el Partido Popular ha optado por la desinformación y las tácticas de desprestigio".

A este respecto, ha manifestado que "a pesar de llevar más de dos meses en el gobierno no han presentado una hoja de ruta clara, ni propuestas concretas para el beneficio de la ciudadanía. Están intentando manchar la gestión del equipo del PSOE para tapar que no tienen proyecto".

Además, el portavoz socialista ha insistido en que "la situación de las cuentas del Ayuntamiento de Murcia no es fruto de la gestión de un día, ni de dos años, sino es el resultado de una política económica caótica del PP que nosotros nos encontramos cuando entramos en el gobierno".

Ha citado como ejemplos los convenios de la zona norte, que generaron "más de 120 millones de deuda, de los que ya seguro todos los murcianos y murcianas tenemos que pagar 24 millones", el "sobrecoste" de la guardería de La Paz y de las obras en el Cuartel de Artillería y la sentencia del parking del Cuartel de Artillería, entre otros.

A todo eso, ha sumado "los 48 millones de euros que en 2022 asumió el Ayuntamiento de Murcia de competencias autonómicas y los 8 millones que el Gobierno regional debería haber pagado del transporte a pedanías".

"LAS CIFRAS QUE HAN DIFUNDIDO SON FALSAS"

En palabras de la concejala del PSOE Ainhoa Sánchez, "el Partido Popular, una vez más, ha hecho demagogia pura y dura con los costes del capítulo uno de personal". Y es que "del 2017 al 2020, durante la gestión del Partido Popular, la partida de personal se incrementó en 21 millones de euros", y "todo eso sin tener una carrera profesional que pagar, disminuyendo el número de agentes de la plantilla de la Policía Local, sin aumentos del IPC extraordinario como el que hemos tenido que asumir del 1,5% por los costes que han supuesto, por ejemplo, la guerra de Ucrania".

Sánchez ha recalcado que las cifras ofrecidas por el Partido Popular son "falsas". Nosotros invertimos en los funcionarios, en mejorar los servicios, en mejorar las condiciones de los trabajadores, de la Policía Local. Y eso, "señores y señoras del Partido Popular, tiene un coste", ha explicado Sánchez.

Por su parte, la también concejala socialista Esther Nevado ha afirmado que "desde el Partido Popular van a intentar imponer un relato de mala gestión, de que todos los males que tiene este Ayuntamiento proceden de los dos años que nosotros gestionamos. Y es un relato que les viene bien porque oculta su mala gestión antigua y todos los millones de deudas y sentencias que han salido y seguirán saliendo. Nosotros saldremos con datos, con información veraz a resolver y a poner luz en su desinformación".

"Cuando nosotros llegamos en marzo de 2021, el contrato de telefonía también finalizaba a los dos meses y no había pliegos. Ocurrió lo mismo que sucede ahora y no salí llorando ni soltando mentiras. Hay que ser un poco maduro, saber en qué sitio estamos y asumir las responsabilidades que llevan dos meses sin querer asumir. Es una falta de responsabilidad y una inmadurez absoluta por parte de los concejales del Partido Popular que la gente de Murcia no se merece", ha añadido la concejala.

"Que se pongan a trabajar, que se dejen de excusas, que se dejen de herencias recibidas. Herencia la que dejaron ellos. El agujero económico que tiene el Ayuntamiento de Murcia sólo tiene un responsable con dos palabras: Partido Popular", ha concluido Lorca.