PSOE presenta una iniciativa en el Congreso para paliar los daños sufridos por agricultores murcianos tras las heladas

Publicado 01/03/2018 11:26:41 CET

Veracruz afirma que los socialistas exigen medidas urgentes "mientras que el partido que gobierna se dedica a darle al balón hacia adelante"

MURCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional socialista, María González Veracruz, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que exige que se tomen medidas urgentes para paliar los daños sufridos por los agricultores murcianos afectados por las heladas del pasado fin de semana, y que no han podido asegurar sus producciones.

"No tiene mucho sentido que el partido que gobierna, en lugar de tomar medidas y anunciarlas, se dedique desde el Congreso a preguntar al Ministerio. Me parece que es una forma de darle al balón hacia adelante y de no resolver nada", ha señalado, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

"Sin embargo, los socialistas desde las alcaldías donde gobernamos, como Calasparra o Cieza, desde la Asamblea Regional, desde el Congreso de los Diputados y desde el Senado, exigimos ayudas y dar respuestas directas a una situación que tienen los agricultores después de las heladas, que es de urgencia", ha añadido.

González Veracruz pide en esta iniciativa medidas urgentes y directas que ayuden a los agricultores murcianos que no han podido asegurar sus producciones, "precisamente por las limitaciones a la hora de tratar en el seguro de frutales las opciones de heladas y falta de cuajo".

Así mismo, la diputada socialista asiste hoy, junto al alcalde de Cieza, Pascual Lucas, a un encuentro de trabajo en este municipio con representantes de diversas organizaciones agrarias.

Ha instado también en la proposición no de ley a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y Agroseguro a incluir mejoras "que son fundamentales" en la contratación del seguro agrario.

"Los socialistas ya hemos pedido en otras ocasiones en el Congreso de los Diputados que se incluyan estas mejoras, que están siendo realmente las limitantes para los agricultores, "y que, en un momento como este, con las grandes heladas del pasado fin de semana, se hacen absolutamente necesarias", ha concluido.