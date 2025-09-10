El PSOE responsabiliza a López Miras del "hostigamiento" de Vox a menores extranjeros no acompañados

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia, Carmina Fernández, ha responsabilizado este miércoles al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, del "hostigamiento" a menores extranjeros no acompañados por parte, según ha precisado, de Vox.

"Hostigar a menores, a niños y niñas que están en una situación de absoluta vulnerabilidad es inhumano, indecente e inaceptable", ha afirmado Fernández, que ha expresado su satisfacción por "la rápida y contundente actuación del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, para hacer cumplir la ley".

La parlamentaria del PSOE se ha referido a la convocatoria de Vox para este miércoles frente al centro de menores de Santa Cruz, en Murcia, que ha contado con la presencia del portavoz nacional en materia de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, y el presidente del partido en Murcia, José Ángel Antelo.

Para Fernández, se trata de una "concentración ilegal de Vox" en el marco de una situación de la que, ha precisado, es "responsable López Miras por aplicar las políticas reaccionarias de Vox y alimentar los discursos que ponen en riesgo la convivencia".

"Desde el PSOE seguiremos defendiendo la centralidad, los derechos humanos y los valores democráticos", ha remarcado.