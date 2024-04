PSOE: "Sánchez es el que está desarrollando las infraestructuras y sosteniendo económicamente nuestra Región"

MURCIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pepe Vélez, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "es el que está desarrollando las infraestructuras y sosteniendo económicamente nuestra Región", según informaron fuentes socialistas en un comunicado.

"Gracias a este compromiso, se está construyendo el Arco Noroeste, renovando toda la red de ferrocarril, trabajando en la recuperación del Mar Menor y ampliando las desaladoras que, junto al trasvase, garantizan el agua que necesitamos", ha destacado.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de España ha destinado una inversión "histórica" para renovar la red de ferrocarril de la Región de Murcia. "Hemos traído el AVE soterrado a Murcia, tal y como nos comprometimos y como demandaba la ciudadanía. Además, las obras para llevar la Alta Velocidad a Cartagena y Lorca, culminar el Corredor Mediterráneo y modernizar el servicio de Cercanías siguen avanzando", ha apostillado.

En materia hídrica, ha destacado que el Partido Socialista "está centrado en ofrecer soluciones y alternativas que garanticen el agua en la Región de Murcia a un precio asequible frente al previsible aumento de la frecuencia y la intensidad de las sequías en los próximos años debido al impacto del cambio climático".

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado más de 3.000 millones de euros en la Cuenca del Segura, lo que permitirá, entre otras cuestiones, aumentar la capacidad de desalación y reducir su coste, a través del uso de instalaciones fotovoltaicas", según Vélez.

Así, ha defendido que "gracias a las inversiones y a la gestión hídrica del PSOE, ni se ha producido ni se prevé ningún tipo de restricción en la Región".

Por otro lado, ha subrayado que el Gobierno de España "está liderando la recuperación del Mar Menor, actuando más allá de sus competencias, ante la inacción del Gobierno regional". "Para ello, hemos destinado cerca de 500 millones de euros, de los que ya se han ejecutado 78,6 millones de euros y comprometido 111 millones de euros", ha subrayado.

Sin embargo, Vélez ha asegurado que el Gobierno regional "no ha construido ni un solo kilómetro de autovía en 12 años, no ha conseguido ni una sola gota de agua, no ha hecho nada en el Mar Menor y se dedica a despilfarrar el dinero público, provocando que seamos una de las comunidades con más deuda y más déficit".

Al respecto, ha recordado que el Consejo Económico y Social ha reiterado en numerosas ocasiones que "solo el 30 por ciento de la deuda que tiene la Región de Murcia se debe a la infrafinanciación". "El resto es por culpa del despilfarro y la mala gestión del PP", ha apostillado.

"El Gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno que más recursos ha enviado a la Región de Murcia. Nuestra comunidad es la segunda en la que más han aumentado los ingresos del Sistema de Financiación Autonómica respecto a 2022, un 15,7 por ciento", ha remarcado.

Para finalizar, Vélez ha insistido en la necesidad de que todas las administraciones sumen fuerzas para hacer avanzar a la Región de Murcia. "Pero la realidad es que, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez cumple con su responsabilidad, López Miras se dedica a generar problemas y a vivir del cuento", ha concluido.