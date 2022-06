El PSOE tiende la mano al PP pero exige la expulsión de los "tránsfugas"

Diputados del Grupo Mixto critican a López Miras por querer mantener "su poltrona a cualquier precio"

CARTAGENA (MURCIA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, se ha dirigido al presidente de la Región, Fernando López Miras, al asegurar que "es muy fácil" conseguir la colaboración y el apoyo del PSOE, pero para eso es imprescindible que "cese a las consejeras tránsfugas y prescinda del apoyo de los que solo se representan a sí mismos".

Se trata de un ofrecimiento al que se ha sumado el diputado de Ciudadanos, Juan José Molina, quien ha ofrecido los dos escaños de su formación para "recuperar la credibilidad de las instituciones" en este último periodo legislativo previo a las elecciones.

Así lo han hecho saber ambos en la sesión vespertina de este segundo día del Debate sobre el Estado de la Región, en el turno de contrarréplica de los portavoces de los grupos parlamentarios al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.

En referencia a la Ley de Autonomía Financiera anunciada este martes, Lucas ha afeado a López Miras que mientras pide "solidaridad" a las comunidades autónomas en materia económica, "blinda" a la Región de Murcia. "Cuando le interesa a usted le sale la vena del independentismo", ha comentado al respecto, para insistir en que solo una quinta parte de la deuda de la Región se debe al sistema de financiación.

"El resto se debe a la mala gestión, al despilfarro y a la condición de 27 de años del PP", ha comentado el parlamentario socialista, para criticar, a continuación, que el ahorro de 1.300 millones de euros gracias a la política fiscal de López Miras solo benefició al 16% de la población, a las rentas más altas y a quienes acumulan más patrimonio.

En referencia al Mar Menor, Lucas ha insistido en que la conservación de este espacio es "es competencia del Gobierno regional", como así "lo dice el Tribunal Constitucional". "Usted es incapaz de recuperar el Mar Menor y por eso busca a un enemigo", ha apostillado en el mismo sentido.

"Lo que necesitamos es agua para siempre, acabar con esta guerra absurda que solo le interesa a ustedes. Desde atril le aseguro que mientras haya un gobierno socialista en España a la Región de Murcia no le va a faltar agua", ha añadido el representante socialista.

"LA POLTRONA A CUALQUIER PRECIO"

El Grupo Parlamentario Mixto ha vuelto a dividir su turno de réplica durante el Debate sobre el Estado de la Región entre las diputadas de Podemos, María Marín y de Ciudadanos, Ana Martínez-Vidal; también subió a la tribuna el diputado de Ciudadanos, Juan José Molina.

Marín ha llamado "miserable" a López Miras por decir, durante sus intervenciones, que hay políticos que "se alegran de que haya peces muertos en el Mar Menor".

Sobre la crisis económica, la diputada de Podemos, ha reprochado al Ejecutivo regional que "no ha presentado ni una sola medida reconocible", mientras que el Gobierno central ha llevado a cabo iniciativas como "la congelación de alquileres o los 20 céntimos de bonificación a los carburantes". En este sentido, Marín ha propuesto articular "una ayuda de 100 euros" a familias vulnerables y sectores afectados por la crisis económica que saldría de lo que la Administración autonómica recauda por los impuestos a los hidrocarburos.

En clave electoral, Marín ha afeado a López Miras que se acuerde de la provincia de Cartagena "cada cuatro años", mientras, ha añadido", "retira una reforma del Estatuto de Autonomía que preveía una consulta sobre la situación de la ciudad portuaria" a lo que ha asegura que, algún día "Cartagena será libre".

Por otro lado, Martínez-Vidal ha defendido su actitud cuando se presentó la moción de censura ya que "Ciudadanos no podía mantener el cortijo en el que el PP ha convertido la Administración regional" y, como ejemplo, ha citado "los más de 30 altos cargos que han dimitido" desde la presentación de la citada moción.

Por último, Molina ha reconocido que "lo mejor de esta Cámara" ha surgido cuando "hemos trabajado juntos", cuando Ciudadanos "ha tendido puentes" para lograr un acuerdo y ha lamentado que su partido ya no tiene "esa capacidad".

"LOS CIUDADANOS LES VAN A PONER EN SU SITIO"

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Liberal, Francisco Álvarez, ha lamentado que los diputados del PSOE y Podemos han acudido al Debate "empeñados en ofrecer una imagen de la Región sumida en el caos y en el desgobierno". "Algunos de ustedes, del PSOE han cogido la linde y siguen sin interpretar lo que las urnas les dicen: más de 400.000 votantes tradicionales del PSOE en Andalucía han votado al PP en Andalucía; sigan ustedes por ese camino", ha aseverado.

Ha criticado que, según la izquierda, "la reducción del trasvase Tajo-Segura o el abandono a su suerte del Mar Menor, la infrafinanciación, la conversión en isla ferroviaria" entre otros "maltratos" es "ayudar a la Región. Ha mostrado su sorpresa por que se "atrevan a decir" que Pedro Sánchez "ha ayudado a la Región". De ser así, ha pedido al presidente del Gobierno central "que no nos ayude más". Asimismo, ha emplazado a los diputados del PSOE a decir que el trasvase Tajo-Segura "no se cierra, sino que se defiende".

Asimismo, ha asegurado que Martínez Vidal fue informada el 12 de febrero, dos días antes de las elecciones en Cataluña, del "acuerdo forjado en las cloacas de la Moncloa" para presentar las mociones de censura, que "no tenía que ver con la vacunación de nadie, sino que era un complot". No obstante, ha señalado que los votos de los ciudadanos en las próximas elecciones "les van a poner en su sitio, que es en la calle, como ya ha pasado en Andalucía, Castilla y León y en Madrid"; mientras que al PSOE les van a mandar "al rincón de pensar".

"LA ÚNICA SOLUCIÓN DEL PSOE: QUÍTATE TÚ PARA PONERME YO"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha reconocido que en esta sociedad hay "mucha gente que está en problemas" y, a pesar de que esperaba una "confrontación de ideas", su homólogo socialista "se ha limitado a hablar de lo bueno que es Pedro Sánchez y de lo malos que somos los demás, sin plantear soluciones".

"La única solución real que ha planteado ha sido: quítate tú, para ponerme yo, y todos los problemas de la Región se solucionarán si algún día gobierna el PSOE; esperen sentados", ha aseverado Segado, quien ha aconsejado a los socialistas "dejar de ser los 'hooligans' de Pedro Sánchez y convertirse en defensores de la Región". Por ejemplo, les ha animado a sumarse al Pacto por las Infraestructuras.

Asimismo, ha considerado "triste" que el portavoz del principal partido de la oposición "hable de agua y no hable ni una sola vez del trasvase". "No vengan aquí a decir que apoyan la agricultura de la Región, porque al sector le hace falta agua", según el 'popular', quien ha incitado a Lucas a "rectificar" y a decir que el Tajo-Segura "no se cierra".

Además, Segado ha considerado que la situación del Mar Menor es "responsabilidad de todos" y la solución "debe venir de la mano de todos". "¿De verdad ustedes creen que la situación se puede solucionar sin intervenir en nada el Gobierno de España?", se ha preguntado Segado, quien ha invitado a "aparcar las diferencias políticas" en este sentido. También ha invitado a los socialistas a sumarse en la petición de un "trato justo" al Gobierno central en materia de financiación.

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, ha criticado que, desde que se aprobaron las leyes actuales en materia de violencia de género, esta problemática "no ha parado de aumentar". Lo mismo sucede, a su juicio, con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del Mar Menor, porque "nadie" ha sido capaz de explicarle "ni una sola ventaja" de esta propuesta.