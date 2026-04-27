PSRM, sobre el acto del SCRATS: "La Región de Murcia no necesita los paripés del PP, sino soluciones"

MURCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional socialista Fernando Moreno ha asegurado que la Región de Murcia "no necesita los paripés del Partido Popular, sino que necesita soluciones que garanticen agua" después del acto del Sindicato Central de Regantes del acueducto Tajo-Segura (Scrats) que han protagonizado en Pilar de la Horadada (Alicante) el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y su homólogo en la Generalitar Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Moreno ha afirmado que el PSOE ha puesto en marcha "una hoja de ruta clara para garantizar agua para siempre en la Región de Murcia, en un escenario marcado por el cambio climático", según han indicado desde el partido. Esta hoja de ruta pasa por complementar el trasvase Tajo-Segura reforzando la producción de agua desalada, mejorar la eficiencia y la depuración, modernizar los regadíos y optimizar el uso de los recursos propios de la cuenca del Segura.

Los socialistas han destacado que el Gobierno de España está realizando una inversión en la cuenca del Segura, destinada, entre otras actuaciones, a aumentar la capacidad de desalación, interconectar desaladoras y reducir el coste de la producción de agua desalada con el uso de energías renovables.

Asimismo, han apuntado que el Gobierno de España acaba de adjudicar la redacción de los anteproyectos de dos nuevas desaladoras, en Águilas y Torrevieja. Estas dos nuevas instalaciones se suman a las ampliaciones de las desaladoras actuales, cuyas obras ya están en marcha.

"El Partido Popular lleva más de 30 años usando el agua de forma partidista, pero no ha traído ni una gota de agua a la Región. No tiene alternativa ni credibilidad: Aznar estableció los caudales ecológicos y Rajoy aprobó el mayor recorte en la historia del trasvase con el memorándum y estuvo cerrado durante 11 meses", ha señalado.

Moreno ha afirmado que, desde que gobierna el PSOE, "no se ha cortado el agua ni un solo día para consumo humano en la Región ni se ha cerrado el trasvase". El socialista ha afirmado que la última vez que se interrumpió el abastecimiento urbano fue en 2003, durante el Gobierno de Aznar, y la última vez que se cerró el trasvase fue durante el de Mariano Rajoy, durante 11 meses.

"Hasta el momento, el Partido Popular no ha traído ni una sola gota de agua a la Región de Murcia", ha añadido.

Finalmente, ha incidido en que hasta seis sentencias del Tribunal Supremo obligan a establecer caudales ecológicos en el río Tajo, y ha advertido de que, en los próximos años, seguirán aumentando las sequías por el cambio climático. "Los agricultores y ganaderos lo que necesitan es certidumbre hídrica. Por eso, desde el Partido Socialista seguimos trabajando para garantizar agua para siempre en la Región de Murcia", ha concluido.