El PSRM acusa al PP de "señalar y difamar" a Pedro Saura "sin aportar una sola prueba"

La senadora socialista, Mariló Flores - PSRM

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista, Mariló Flores, ha denunciado este viernes que "el Partido Popular intenta desviar la atención de la falta de gestión de López Miras. El Gobierno regional ha abandonado la Región de Murcia y las consecuencias las sufren a diario los ciudadanos y las ciudadanas".

"Tenemos cero viviendas públicas construidas en 9 años; más de 200.000 personas atrapadas en las listas de espera, de las que más de 112.000 están por encima del plazo máximo que establece la ley; tenemos alumnos y docentes sufriendo un calor insoportable en las aulas; soportamos más de 500 días de espera para la prestación por dependencia, la peor cifra de España. Por si esto fuera poco, los propios bomberos han dicho alto y claro que no pueden garantizar la seguridad de la ciudadanía por la falta de medios básicos", ha añadido.

Flores ha respondido así a las insinuaciones vertidas desde las filas del PP de la Región de Murcia contra el que fuera secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y actual presidente de Correos, Pedro Saura. "Pedro Saura no está inmerso en ningún caso o investigación de corrupción. El Partido Popular señala y difama sin aportar ni una sola prueba", ha aseverado.

En este sentido, ha destacado que "frente a cualquier indicio de corrupción, el PSOE ha actuado y actúa con tolerancia cero, transparencia y medidas contundentes desde el primer minuto, a diferencia del PP". "Nada que ver con el PP de la Gürtel y de la Kitchen, que durante nueve años se dedicó a destruir pruebas y a proteger a quienes han sido condenados", ha detallado.

"No aceptamos lecciones de quienes han tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción", ha concluido la senadora socialista.