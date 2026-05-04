PSRM apunta a "la falta de personal y las lista de espera" como el "caldo de cultivo que tensiona el sistema sanitario"

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Marisol Sánchez - PSRM

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Marisol Sánchez ha exigido, este lunes, al Gobierno regional que "contrate ya el personal y los medios necesarios para reducir la sobrecarga asistencial que sufre la sanidad pública en la Región de Murcia" ya que considera que "la falta de personal y las enormes listas espera son el caldo de cultivo que está tensionando nuestro sistema sanitario".

Sánchez ha señalado que "el Gobierno regional no ha cumplido aún con las contrataciones previstas tanto en la estrategia regional de mejora de la Atención Primaria, como en la Estrategia Regional de Salud Mental. Además, la Región de Murcia presenta, la ratio más baja de enfermeras por paciente de toda España", según han informado desde el partido.

"Las competencias en Sanidad están transferidas, son de la comunidad autónoma. La precariedad, la falta de personal y de medios que sufre nuestra sanidad son responsabilidad del Gobierno regional del PP, son consecuencia de sus políticas y de la falta de inversión en nuestro sistema sanitario", ha destacado.

La viceportavoz socialista ha realizado estas declaraciones tras las audiencias legislativas, presentadas por los grupos parlamentarios, a la Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios y demás personal del sistema sanitario público de la Región de Murcia, en el ejercicio de sus funciones, en la que han comparecido los representantes de los sindicatos UGT, CESM y CCOO.

"Desde el grupo parlamentario Socialista coincidimos en la necesidad de contar con esta ley, que sanciona las agresiones al personal sanitario en la Región de Murcia, pero creemos que estas medidas de carácter punitivo, por sí solas, son insuficientes para solucionar el problema", ha declarado.

En este sentido, ha anunciado que el PSOE presentará varias enmiendas, "fruto de la escucha activa a los comparecientes de esta mañana y de las aportaciones de UGT, CESM y CCOO, con el objetivo de "mejorar la ley".

Una de ellas, dirigida a "extender su ámbito de aplicación a todo el personal que trabaja en los centros de salud y hospitales, incluyendo los trabajadores y trabajadoras de subcontratas". "No puede ser que le den una paliza a un trabajador de seguridad en un centro de salud, por defender a una médico, y que el servicio murciano de salud se lave las manos porque pertenece a una empresa externa", ha denunciado.

Otra de las enmiendas socialistas tiene como finalidad, establecer por ley que sea el propio Servicio Murciano de Salud el que vele por la seguridad y la salud laboral de su personal ante cualquier agresión. "Ahora mismo, el texto de la ley considera una condición imprescindible para actuar que el trabajador agredido denuncie. Lo que pedimos es que sea la propia administración la que denuncie y actúe de oficio", ha añadido.

"Esto es importante además para que ninguna agresión quede sin respuesta, porque el sindicato UGT estima que sólo se denuncian el 40% de las agresiones que sufre el personal sanitario", ha explicado.

También presentarán enmiendas para que "la reasignación asistencial no genere perjuicio al profesional agredido" y para la "creación de un observatorio regional de agresiones a profesionales del ámbito sanitario público", tal y como demanda el sindicato CCOO.

Para finalizar, Sánchez ha expresado su "satisfacción por haber podido escuchar hoy a los representantes de los trabajadores de la sanidad pública. Nos hubiera gustado que su criterio hubiera sido tenido en cuenta a la hora de elaborar el texto de esta ley".