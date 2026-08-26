El PSRM asegura que el CEIS atraviesa su "momento más crítico" por la falta de medios y personal

Portavoz del Grupo M. Socialista de Yecla, Cristóbal Ruiz y el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Fernando Moreno en el parque de bomberos de Yecla - PSRM

YECLA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Fernando Moreno ha denunciado que el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) atraviesa, a juicio del PSRM, "el momento más crítico de su historia", y ha acusado al Gobierno regional de mantener el servicio en una situación de "dejadez y abandono".

Moreno ha respondido así al anuncio realizado este martes por el consejero de Presidencia, Emergencias y Acción Exterior, Marcos Ortuño, sobre las inversiones destinadas al equipamiento y los medios de los bomberos del Consorcio, según ha informado la formación política.

El socialista ha asegurado, desde el parque de bomberos de Yecla, que Ortuño "volvió a prometer prácticamente lo mismo que ya prometió en noviembre de 2024" y ha sostenido que, pese al tiempo transcurrido, "los problemas siguen exactamente en el mismo sitio: sin resolver".

"El señor Ortuño es un buen 'influencer', pero es un mal gestor: habla de dos millones de euros de inversión cuando los bomberos no tienen ni camisetas", ha afirmado Moreno, que ha denunciado supuestas carencias en materia de uniformidad y equipos de protección.

Asimismo, ha señalado que los bomberos han acudido a la Inspección de Trabajo para denunciar deficiencias relacionadas con los equipos de protección individual y los protocolos de descontaminación. En el caso concreto del parque de Yecla, ha asegurado que los profesionales trabajan con "compresores inhabilitados y sin poder comprobar la calidad del oxígeno que respiran en un incendio".

Moreno también ha puesto el foco en la falta de efectivos y ha asegurado que algunos parques continúan funcionando con tres bomberos y, en determinados momentos, con menos personal al inicio de la guardia.

"Esto no es reforzar el servicio. Esto es distribuir la escasez, poner un parche detrás de otro y hacer que los bomberos trabajen al límite de sus posibilidades", ha manifestado el diputado socialista.

Según Moreno, la falta de personal ha obligado durante el verano a reorganizar los servicios y ha afectado a la capacidad operativa de parques como los de Molina de Segura y Lorca. También ha criticado que, de los 50 bomberos cuya incorporación mediante comisiones de servicio anunció el Gobierno regional en marzo, "solamente uno se incorporará al CEIS la semana que viene".

El diputado ha cuestionado igualmente las actuaciones anunciadas para mejorar las instalaciones del Consorcio y ha denunciado que algunos parques presentan grietas, filtraciones o ventanas rotas. "Una mano de pintura para recibir al consejero no puede presentarse como una política de infraestructuras", ha afirmado.

Respecto a la flota, Moreno ha sostenido que persisten las carencias de vehículos en distintos parques y ha reclamado una mayor planificación ante la próxima época de riesgo de lluvias intensas y DANAS.

Por último, el diputado socialista ha acusado al Ejecutivo regional de realizar "una política de propaganda en lugar de una política de planificación" y ha reclamado "bomberos en los parques, vehículos operativos, equipos de protección disponibles y unas instalaciones dignas".