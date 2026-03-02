El PSRM considera que son "la única alternativa a la ultraderecha" tras los resultados del CEMOP

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional Carmina Fernández ha asegurado que el PSRM-PSOE "es la única alternativa a las políticas de ultraderecha en la Región" tras conocerse los datos de la última encuesta del CEMOP.

"Las últimas encuestas reflejan una tendencia clara: Vox está devorando al PP de López Miras. De hecho, López Miras se limita a cumplir las órdenes de Abascal, mientras abandona sus responsabilidades", ha afirmado Fernández, según han informado desde el partido.

La diputada ha resaltado que el PSOE de la Región de Murcia "seguirá defendiendo la alternativa que necesita la Región frente a la desidia y la falta de gestión del PP de López Miras" que considera que "está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia", en referencia al incendio de Águilas en el que los bomberos no contaban con una vehículo de altura, tras lo que ha vuelto a pedir la dimisión del consejero de Seguridad y de Emergencias, Marcos Ortuño.