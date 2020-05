PSRM denuncia que la gestión de becas de comedor desde la suspensión de clases es "un auténtico desastre"

CARTAGENA (MURCIA), 14 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Antonio Espín, ha denunciado públicamente que la gestión de las becas de comedor de los centros educativos desde la suspensión de las clases por el COVID-19, está siendo "un auténtico desastre", y ha criticado la "opacidad y la incompetencia por parte del Gobierno regional para satisfacer una necesidad básica de los niños y niñas".

En este sentido, ha calificado de "inadmisible" que estas ayudas "no se transfieran de forma periódica, ya que las familias tienen necesidades urgentes y los ayuntamientos están asumiendo, en muchos casos, una carga demasiado pesada para su capacidad financiera", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

"El Gobierno regional no puede dejar el cuerpo muerto y debe utilizar el dinero enviado desde el Gobierno de España para satisfacer las necesidades alimenticias de nuestros escolares", ha manifestado.

En este sentido, ha exigido al Ejecutivo de López Miras que transfiera a los ayuntamientos de manera "inmediata" la cuantía correspondiente a estas becas desde el 8 de abril hasta la fecha, y que, en lo sucesivo, "se hagan estas trasferencias, como muy tarde, cada 15 días".

Además, el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado en la Asamblea Regional aumentar el número de escolares que reciben estas ayudas, así como su ampliación a los fines de semana y periodos vacacionales en el caso de las familias más vulnerables.

"La prestación de estas becas de comedor es ahora más necesaria que nunca, ya que son muchas las familias que están atravesando una difícil situación económica", añade Espín. Sin embargo, destaca que el Gobierno regional "está demostrando no estar a la altura, porque, además de no ejercer sus responsabilidades, está transfiriendo a los ayuntamientos una competencia que no les es propia, sin el presupuesto destinado a satisfacer este servicio básico".

Espín ha recordado que el Gobierno de López Miras "ha pedido a los alcaldes y alcaldesas de la Región que adelanten a las familias el pago de estas ayudas a la alimentación, pero solo ha transferido a los ayuntamientos 428.149 euros, con los que únicamente se cubren los 17 días lectivos desde el 14 de marzo al 8 de abril. Desde esa fecha hasta ahora, nada, de ahí la lógica indignación de los gobiernos locales".

Finalmente, el diputado socialista ha indicado que el dinero transferido "proviene de fondos del Gobierno de España, que aprobó en Consejo de Ministros la transferencia de 1.049.750 euros para garantizar el derecho básico de alimentación a los niños y niñas murcianas, con el objeto de facilitar al Gobierno autonómico la prestación de este servicio, que en una situación de normalidad debe prestar la Administración regional".