El PSRM denuncia la "inacción" de López Miras ante la llegada de la dana 'Adam' a la Región de Murcia

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Institucional del PSRM-PSOE, Carmina Fernández, ha denunciado que el Gobierno de López Miras no ha adoptado medidas preventivas ante la llegada de la dana 'Adam' a la Región de Murcia.

La socialista ha recordado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lleva días advirtiendo de un episodio de precipitaciones intensas en la Región y que el pasado 15 de octubre activó los primeros avisos por fuertes lluvias.

En este sentido, ha señalado que AEMET prevé acumulaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en distintos puntos de la Región de Murcia, una situación que exige que el Gobierno de López Miras adopte medidas.

Ante este escenario, Fernández ha denunciado también que el Ejecutivo regional no ha convocado el Centro de Coordinación ni ha reunido a las distintas administraciones para coordinar los recursos y preparar una respuesta conjunta ante el episodio de lluvias. "Las primeras incidencias ya se están registrando en zonas del litoral, mientras López Miras está completamente desaparecido", ha añadido.

La secretaria de Política Institucional del PSRM-PSOE ha denunciado que el Gobierno regional no ha adoptado medidas preventivas dirigidas a reducir los desplazamientos innecesarios, evitar aglomeraciones y minimizar los riesgos para la población ante la previsión meteorológica.

"Es una absoluta irresponsabilidad que, ante los avisos de AEMET y la previsión de lluvias tan intensas, el Gobierno de López Miras siga sin actuar. No se puede esperar a que se produzcan las incidencias para tomar decisiones. Hay que anticiparse, coordinar los recursos y adoptar medidas preventivas", ha afirmado.

Fernández ha advertido de que la falta de previsión "puede agravar las consecuencias de un episodio meteorológico adverso y ha exigido al Gobierno regional que adopte de inmediato las medidas preventivas necesarias para proteger a la población". "Una vez más, la falta de gestión y la irresponsabilidad de López Miras ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia", ha concluido.