PSRM destaca la ley que impulsa el partido para combatir la "la cara más cruel de la violencia machista: la vicaria"

MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSRM-PSOE, Elena Casado, ha destacado este domingo que "el PSOE está impulsando una ley para combatir la cara más cruel de la violencia machista: atacar a las mujeres a través de sus hijos e hijas".

Este próximo martes, 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. "Una fecha de memoria, de denuncia y de compromiso. Una jornada para recordar a todas las mujeres asesinadas a manos de la violencia machista y un día para renovar el compromiso de nuestra sociedad con una vida libre de violencia para todas las mujeres y niñas", ha declarado Casado.

En este sentido, ha resaltado que "el Gobierno de España ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas frente a la violencia vicaria que, por primera, vez reconoce como delito autónomo en nuestro Código Penal, este tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres a través de sus hijas e hijos".

Entre los puntos clave que recoge la nueva normativa se encuentra: la creación de un delito autónomo de violencia vicaria, con penas de prisión de seis meses a tres años y medidas adicionales; la prohibición de la difusión de mensajes, textos o imágenes que den voz a los asesinos; la obligación de escuchar a menores y personas con discapacidad antes de conceder custodias; así como un mayor rigor en las visitas de los progenitores investigados por violencia.

Y es que, para la socialista, "la violencia vicaria es la forma más cruel de violencia machista. Ataca donde más duele. Hoy, más de 1.400 menores están en riesgo de sufrirla en nuestro país, según el sistema VioGén, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género".

"Legislar sobre esta realidad era un clamor social. Una realidad que nos obliga a actuar. De las treinta y ocho mujeres asesinadas, víctimas de violencia de género en lo que llevamos de 2025, dos eran de la Región de Murcia y, de los tres menores asesinados por violencia vicaria, una era de la Región", ha detallado.

"El PSOE impulsa una ley pionera en Europa que protege a mujeres, hijos e hijas frente a la violencia vicaria, consolidando a España como referente internacional en igualdad y derechos humanos", ha añadido.

"Defender esta ley es defender la vida y la seguridad de las mujeres y de sus hijos e hijas. Seguiremos trabajando para que, de forma urgente, se apruebe la Ley de Violencia Vicaria. El Partido Popular tendrá que decidir si está con las víctimas o con los agresores", ha advertido Casado.

"Detrás de cada cifra hay un nombre, una historia, una familia rota. No hay espacio para la indiferencia ni para la equidistancia. Desde el PSOE nos posicionamos con claridad: no permitiremos que se ponga en juego la igualdad, la libertad ni la seguridad de las mujeres. Nos encontrarán enfrente, junto a las víctimas y con todas las personas que defienden una sociedad justa, libre y democrática. Mientras algunos partidos niegan la violencia machista, el PSOE da un paso más para sancionarla y erradicarla en todas sus formas", ha concluido la secretaria de Igualdad del PSRM-PSOE.