PSRM exige que los alumnos de FP con necesidades especiales mayores de 19 años se puedan matricular "mañana mismo"

La diputada regional socialista Virginia Lopo - PSRM

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional socialista Virginia Lopo ha exigido al consejero de Educación, Víctor Marín, "que deje de perder el tiempo manipulando y confrontando con el Ministerio, y se ponga en marcha para que mañana mismo los estudiantes de Formación Profesional mayores de 19 años con necesidades especiales puedan estar matriculados".

Lopo ha pedido al consejero que "deje la soberbia intentando demostrar que tiene razón y confrontando con el Ministerio". En este sentido, ha señalado que el Ministerio ya ha dado una respuesta, por le ha pedido "que no pierda más el tiempo manipulando porque solo perjudica a los alumnos, que siguen sin poder ir a clase", según han informado desde el partido.

"El Ministerio le ha pedido por escrito que rectifique y tiene un plazo para ello. Que cumpla o se tomarán las acciones necesarias. No vamos a permitir que se vulneren los derechos de los estudiantes con discapacidad", ha señalado.

Cabe recordar, que el Ministerio de Educación ha solicitado por escrito a la Consejería de Educación que elimine el límite de edad establecido para acceder a los Programas Formativos Profesionales de la modalidad Especial, al considerar que esta limitación "incumple la normativa estatal y autonómica".

El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia urgente del consejero de Educación en la Asamblea Regional para que dé explicaciones sobre este asunto.