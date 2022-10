El PSRM exige a López Miras que "revierta los recortes que el PP ejecutóen los centros educativos de la Región en 2012"

MURCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Es necesario y urgente que López Miras revierta los recortes que los

centros educativos de la Región sufrieron en 2012 por parte del Partido

Popular. Los centros escolares necesitan un presupuesto extra de al

menos cinco millones de euros para hacer frente a la subida de precios.

De no ser así, muchos se verán obligados a no pagar la luz o a no

encender la calefacción en invierno", ha denunciado el secretario de

Educación, FP y Universidades del PSOE en la Región de Murcia, Antonio

José Espín.

El diputado regional ha recordado que "el PP ejecutó en 2012 los mayores recortes educativos de nuestra historia reciente. A día de hoy, y a diferencia del resto de comunidades autónomas, el Gobierno regional no los ha revertido y los centros escolares siguen recibiendo la mitad del presupuesto para gastos corrientes que antes de la crisis".

Asimismo, ha lamentado que "hasta ahora ya era difícil, con estas

ridículas partidas, mantener los centros en condiciones, pero con el

incremento de los precios, ocasionado por la guerra en Ucrania, se hace

imposible asumir los gastos. Los equipos directivos alertan de que, si

no reciben una dotación extra tendrán que apagar la calefacción este

invierno, dejar de hacer fotocopias y no podrán pagar las facturas de

luz de sus centros".

"Desde el Grupo Parlamentario Socialista llevamos años denunciando esta situación y enmendamos cada ejercicio los presupuestos de la Comunidad Autónoma para que estas partidas aumenten, al menos hasta alcanzar la cantidad que recibían los centros antes de 2012, pero el Gobierno de López Miras sigue priorizando otras cuestiones a esta, pues año tras año rechaza nuestras enmiendas y mantiene partidas paupérrimas", ha indicado.

El secretario de Educación, FP y Universidades en el PSRM, ha indicado que "es una consecuencia inequívoca más de la reducción sistemática de impuestos a los más ricos. A menos ingresos, mayores recortes en los servicios públicos, que agonizan en todos los ámbitos".

"Desde el PSRM, encabezado por nuestro secretario general, Pepe Vélez, exigimos a López Miras una dotación extra y urgente a los centros educativos para que puedan hacer frente a las consecuencias de la crisis energética, sin que esto merme la calidad del servicio y redunde en un perjuicio educativo de nuestro alumnado", ha recalcado.

"No es de recibo que nuestros niños y jóvenes tengan que aguantar el

frío del invierno sin calefacción en sus aulas o que tengan que

recortarse las prácticas en los centros de FP porque el Gobierno

regional se niega a actualizar sus partidas de gastos a las necesidades

actuales. Esta partida extraordinaria que tiene que aprobarse sin demora

debe ser, al menos de cinco millones de euros para lo que resta de año,

con un compromiso inequívoco de ampliar, al menos el doble, las partidas

para gastos corrientes de los centros en los presupuestos de 2023", ha

incidido.

Finalmente, Espín ha subrayado que "desde el Grupo Parlamentario Socialista, registraremos una proposición no de ley en la Asamblea Regional con esta exigencia que nos trasladan, no solo las asociaciones de directivos de la Región, sino también los representantes del alumnado y de las familias".