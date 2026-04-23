PSRM: "El Gobierno regional tiene secuestrados 2,5 millones para ayudar a los ayuntamientos con la regularización"

Archivo - La portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Isabel Gadea - PSRM-PSOE - Archivo

Gadea acusa a los ayuntamiento del PP y Vox de "boicotear" el proceso MURCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha acusado al Gobierno de López Miras tener "secuestrados" 2,5 millones de euros del Fondo Social Europeo, que el Gobierno de España ha destinado a ayudar a los ayuntamientos de la Región de Murcia con el proceso de regularización de inmigrantes.

Además, Gadea ha afirmado que los ayuntamientos del PP y Vox "están intentando boicotear el proceso de regularización por intereses políticos". La socialista ha asegurado que los ayuntamientos gobernados por el PSOE en la Región "están completando los informes y atendiendo a la ciudadanía con absoluta normalidad", han informado desde el partido.

En este sentido, ha calificado de "vergonzoso que el PP y Vox estén jugando con personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y, sobre todo, que estén alimentando discursos de odio".

La portavoz socialista ha insistido en que la regularización reconoce derechos y deberes a personas que ya viven en el país, "por lo que se trata de una cuestión de justicia social". "Son personas que ya cuidan de nuestros mayores, que trabajan en nuestros campos y que son fundamentales en muchos sectores económicos", han apuntado.

"Es un proceso garantista que cuenta con un amplio respaldo social. Lo han apoyado públicamente la Iglesia, los sectores productivos y todo tipo de entidades. Gracias, de corazón, a todas las funcionarias y los funcionarios públicos que están dando lo mejor de sí", ha señalado.