El PSRM insta a López Miras a que acepte el Nuevo Modelo de Financiación y "defienda los intereses de la Región"

MURCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista Inma Sánchez ha instado al presidente de la Región de Murcia a que acepte el Nuevo Modelo de Financiación y a que Consejo de Política Fiscal y Financiera para defender los intereses de la Región de Murcia.

"Llevan años escribiéndole la carta a los Reyes Magos y cuando por fin se cumplen sus deseos quieren condenarnos a quedarnos con el carbón. Así se está comportando López Miras y su gobierno con la propuesta del Gobierno de España de la nueva financiación autonómica: una financiación que incrementa en más de un 20 por ciento los recursos para esta tierra", ha indicado la socialista.

Aunque, ha apuntado la senadora, esos "recursos se tienen que trasladar en servicios públicos de calidad, gobernando, gestionando, si son capaces, claro".

De este modo, ha pedido a López Miras que asista al Consejo de Política Fiscal y Financiera "a defender los intereses de esta tierra y hacerlo por encima de los intereses del señor Feijóo y del Partido Popular. Tiene la oportunidad de demostrar que le importamos y no comportarse como un crío caprichoso".

Finalmente, ha remarcado que desde el PSRM, "con nuestro secretario general vamos a defender un modelo de financiación que aumenta los recursos para la Región de Murcia, para hacer una región mejor, con servicios públicos de calidad para la gente de esta tierra".