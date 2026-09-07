El PSRM llevará a los tribunales la reforma del Mar Menor e impulsará una reforma del Estatuto de Autonomía

Archivo - El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha anunciado este lunes que el PSRM impulsará una reforma del Estatuto de Autonomía para "reforzar la protección del Mar Menor" y ha avanzado que los socialistas llevarán a los tribunales la reforma de la Ley del Mar Menor que plantea el Gobierno regional.

Lucas ha hecho estas declaraciones tras reunirse con organizaciones ecologistas y colectivos en defensa del Mar Menor, y ha defendido que la protección de la laguna "no puede depender de quién gobierne en cada momento", según ha informado el PSRM.

El líder socialista ha rechazado la reforma de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor que pretende impulsar el PP este miércoles en la Asamblea Regional y ha asegurado que, a su juicio, supondrá una reducción de la protección de la laguna y de las sanciones por incumplimientos de la normativa.

"¿Por qué el Gobierno de López Miras ampara, una vez más, a quienes contaminan? ¿Por qué el Partido Popular quiere premiar a quienes incumplen la ley? ¿Qué intereses está defendiendo?", ha cuestionado.

Lucas ha sostenido que la reforma planteada por el PP supone "un nuevo golpe al Mar Menor" y ha defendido que también perjudica a los agricultores, ganaderos y empresas que cumplen con la normativa.

Asimismo, ha reivindicado el origen de la actual Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, que, según ha señalado, fue elaborada tras un proceso de diálogo con la comunidad científica, el sector agrario y ganadero y colectivos sociales. En este sentido, ha asegurado que la norma contó con el respaldo de "prácticamente todo el arco parlamentario" y ha acusado al presidente regional, Fernando López Miras, de pretender modificarla "unilateralmente".

"El Partido Popular pretende recortar la Ley del Mar Menor sin el apoyo de ningún otro partido político y, una vez más, con la ayuda de tránsfugas", ha afirmado.

El secretario general del PSRM ha defendido que el Mar Menor debe quedar "por encima de cualquier interés particular y de cualquier coyuntura política puntual" y ha señalado que el objetivo de la reforma estatutaria que plantea su partido es "blindar" su protección.

Lucas también ha afirmado que muchos ciudadanos de la Región "tuvieron la suerte de conocer un Mar Menor limpio, vivo y lleno de biodiversidad" y ha señalado que el objetivo debe ser que las próximas generaciones puedan conocerlo en esas condiciones.