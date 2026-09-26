El PSRM pide el cese "inmediato" del consejero Marín por negar a los alumnos con discapacidad matricularse en FP

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PSOE, Virginia Lopo, ha exigido a López Miras el cese "inmediato" del consejero de Educación por quitar a los alumnos de Formación Profesional con necesidades educativas especiales el derecho a matricularse en estos cursos cuando cumplen los 19 años.

"Si el consejero tuviera voluntad, este problema se podría haber resuelto de inmediato y los alumnos ya estarían matriculados, pero el señor Víctor Javier Marín Navarro insiste en negar la matrícula a estos estudiantes", ha denunciado.

Lopo ha insistido en que el Ministerio de Educación es claro: "el Gobierno regional de López Miras está incumpliendo la ley y vulnerando los derechos de los alumnos y alumnas con discapacidad". "Y en lugar de rectificar y permitirles que se matriculen, el consejero sigue mintiendo, manipulando y perjudicando gravemente a estos jóvenes y sus familias. El consejero no puede continuar ni un día más en su cargo", ha concluido.