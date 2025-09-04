PSRM-PSOE: "Lucas está haciendo una apuesta firme por el diálogo y el acuerdo para atender las necesidades de la Región"

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretaria de Coordinación de Política Institucional, Interparlamentaria y Municipal del PSRM-PSOE, Carmina Fernández, ha afirmado que el nuevo delegado del Gobierno, Francisco Lucas, "está haciendo una apuesta firme por el diálogo y el acuerdo para atender las necesidades de la Región".

Fernández ha indicado que Lucas ha solicitado una reunión a las dos principales autoridades de la Región de Murcia, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, según informaron fuentes el PSRM-PSOE en un comunicado.

"Esto es lo que necesita la Región y lo que demanda la ciudadanía. Con la colaboración institucional, sumando esfuerzos, es como se solucionan los problemas de la gente se hace avanzar a la Región de Murcia", ha defendido la dirigente socialista.

Asimismo, ha criticado que "el Gobierno regional de López Miras haya roto todos los pactos con el Gobierno de España y se haya centrado en la confrontación y la crispación para sacar rédito electoral" y ha insistido en que "está perjudicando a la Región y a la ciudadanía, oponiéndose a todos los avances que el Gobierno de España pone en marcha para la Región".

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno regional "esté centrado en defender únicamente los intereses partidistas del Partido Popular y de Feijóo, a costa de perjudicar a la Región de Murcia".

"Frente a esto", Fernández ha señalado que Francisco Lucas "está ofreciendo su mano tendida desde el primer momento". "Lo hizo como secretario general del PSRM cuando ofreció aprobar unos presupuestos regionales sin líneas rojas para que la Región no dependiera de la ultraderecha, y lo vuelve a hacer ahora como delegado del Gobierno", ha comentado.

Además, Fernández ha remarcado que, desde el momento en que Lucas fue elegido secretario general del PSRM-PSOE, "hizo un llamamiento al acuerdo y al diálogo y ha fijado una posición común para defender con más fuerza los intereses de la Región de Murcia".

"Esperamos que el presidente regional tenga altura de miras, sea responsable, deje a un lado la confrontación y los intereses partidistas del PP y de Feijóo, acepte esta mano tendida y se siente con Francisco Lucas para atender las necesidades de la Región de Murcia", ha concluido.