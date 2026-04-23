El PSRM recrimina al PP "someterse al chantaje de Vox" para intentar sacar adelante la Ley de Vivienda Asequible

Archivo - La portavoz del PSOE en la Región de Murcia, Isabel Gadea (Archivo) - PSOE - Archivo

MURCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Socialista en la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha recriminado al Gobierno regional que haya "decidido perder el tiempo y someterse al chantaje constante de Vox", tras la reunión que ambos celebraron el lunes para sacar buscar un acuerdo para intentar sacar adelante la Ley de Vivienda Asequible

"Mientras tanto, la Región de Murcia es una de las comunidades autónomas en las que más sube el precio de la vivienda, debido a su falta de gestión", ha señalado, según han informado desde el partido.

Gadea ha recordado que el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ofreció hace meses un acuerdo y un decálogo de medidas para aprobar la Ley de Vivienda Asequible de la Región, entre ellas, una ayuda directa de hasta 36.000 euros para la entrada de la primera vivienda.

Al hilo, ha destacado que el Gobierno de España ha aprobado el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que pone a disposición de la Región de Murcia 308 millones de euros para esta materia.

"Que quede claro, si López Miras quiere que los ciudadanos y ciudadanas de la Región paguen menos por su vivienda, tiene una propuesta sobre la mesa, la que ofrece el Partido Socialista", ha concluido.