El PSRM responde al PP: "La Región cuenta con la mayor cifra de agente de su historia"

El diputado regional del PSRM, Fernando Moreno - PSRM

MURCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSRM, Fernando Moreno, ha asegurado que el Partido Popular de López Miras "está intentando desviar la atención, mientras desmantela los servicios públicos y pone en peligro la vida de la ciudadanía de la Región de Murcia".

"Tenemos muchos ejemplos recientes. Hace apenas unos días tuvo lugar un incendio en Águilas que no acabó en tragedia de milagro. Si no llega a ser porque había una plataforma elevadora cerca, no sabemos lo que hubiera sucedido", ha afirmado Moreno en respuesta a la diputada 'popular' María Luisa Ramón.

"También podemos hablar del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena, ocurrido el pasado 26 de noviembre, cuya gestión fue un auténtico caos", ha añadido. Al respecto, ha señalado que los bomberos del CEIS llevan más de diez años manifestándose por la falta de medios, de personal e inversión. "Desde 2021, deberían haberse incorporado 120 bomberos más y solo se han incorporado 20".

En este sentido, Moreno ha destacado que "es inadmisible que el PP exija al Gobierno de España, que tanto está trabajando por aumentar las plantillas de Guardia Civil, y también de Policía Nacional, mientras el Gobierno regional se dedica a desmantelar los servicios públicos de la Región de Murcia para privatizarlos".

"El compromiso del Gobierno de España con la Región es claro desde 2018 y gracias al aumento de las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional, la Región de Murcia cuenta con la mayor cifra de agentes de toda su historia. Sin embargo, cuando gobernaba el PP a nivel nacional, recortó hasta 300 plazas", ha recordado.

En concreto, ha explicado que desde 2018 hasta 2025, la plantilla de Guardia Civil ha aumentado en más de 339 agentes (un 17,3%). En total, la Región de Murcia cuenta con 2.301 agentes de Guardia Civil. Además, la plantilla de Policía Nacional ha aumentado en 329 agentes, un 23 por ciento.

"Por tanto, exigimos al Gobierno regional del PP que se ponga a trabajar para garantizar unos servicios públicos de calidad y demuestre que le importa la Región de Murcia con trabajo e inversiones, tal y como ya hace el Gobierno de España", ha finalizado.