Publicados los 14 primeros solares que serán subastados para impulsar la vivienda en el casco histórico de Cartagena

Solar en venta forzosa en la calle Balcones Azules - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena ha publicado este lunes en su página web las fichas de 14 solares del casco histórico que serán subastados para impulsar la vivienda en esta parte de la ciudad, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha explicado tras una reunión de seguimiento del desarrollo de la Estrategia Municipal de Vivienda que se trata de parte de los primeros 41 terrenos sobre los que el Consistorio inició el procedimiento de declaración de incumplimiento de obligación de edificar y no han solicitado licencia.

Al margen de esta medida, han quedado las 27 propiedades que solicitaron licencia de obra durante el procedimiento.

Los propietarios de ese suelo, que representan un 60% de total, han solicitado licencias que prevén la construcción de 170 viviendas, una residencia de estudiantes con 97 habitaciones, locales y aparcamientos.

Arroyo ha recordado los incentivos fiscales para construir en el casco histórico y ha adelantado que "el decreto de vivienda asequible que va a aprobar el Gobierno regional tiene importantes novedades que va a hacer mucho más atractivo construir también en zonas condicionadas por la arqueología".

Además, ha hecho referencia al 90% de bonificación del impuesto de construcciones en el casco antiguo y a las ayudas directas para la realización de excavaciones.

La publicación incluye información sobre la superficie, edificabilidad, régimen urbanístico, número de plantas permitidas y valor de salida de cada parcela. El acceso a las fichas se facilita también desde un enlace en la portada de la web municipal 'cartagena.es'.

Los 14 solares suman 2.076 metros cuadrados de terreno y permiten un aprovechamiento de 8.705 metros cuadrados construibles. Se estima que su edificación podría suponer la construcción de 80 nuevas viviendas.

Seis de los solaresse localizan en las calles Aire, Balcones Azules y Duque y otros cinco están en San Diego, mientras que el resto se reparte entre la plaza San Francisco, la plaza Risueño y la calle Honda. Las edificabilidades individuales van desde 403,76 hasta 1.247,02 metros cuadrados.

Los valores de partida oscilan entre 114.434 y 408.212 euros. La parcela con mayor superficie es la de la calle Duque 4 (388 metros cuadrados), mientras que la de mayor edificabilidad también corresponde a ese solar (1.247,02 metros cuadrados).

El Ayuntamiento inició expedientes de declaración de incumplimiento de la obligación de edificar sobre 41 solares del centro histórico el año pasado.

EN MARCHA LOS EXPEDIENTES DE OTROS 36 SOLARES

Urbanismo ya ha puesto en marcha los expedientes para una segunda fase sobre otros 36 solares. Las fichas indican que la mayoría de los solares está en régimen de conservación-renovación, carece de protección patrimonial y está ubicada en la zona arqueológica 'A'.

El procedimiento de subasta se regirá por la normativa de contrato patrimonial de enajenación y pretende poner en el mercado solares en el centro urbano. Cualquier obra estará sujeta a control arqueológico.