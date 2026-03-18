Puerto de Cartagena adjudica el sistema OPS para conectar buques a la red eléctrica y eliminar emisiones en su estancia

Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena - AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena ha aprobado la adjudicación del concurso para la instalación y explotación de un sistema de suministro eléctrico desde tierra a buques (OPS, Onshore Power Supply) en el muelle Juan Sebastián Elcano, una infraestructura estratégica que permitirá reducir de forma significativa las emisiones a la atmósfera durante la estancia de los cruceros en puerto.

La concesión ha sido adjudicada a la empresa Regenera OPS, S.L. y contempla la ocupación de una superficie de 1.058 m2 para la implantación de un sistema OPS que permitirá a los buques conectarse directamente a la red eléctrica terrestre mientras permanecen atracados, evitando así el funcionamiento de sus motores auxiliares, responsables de emisiones contaminantes y ruido, según informa la Autoridad Portuaria en un comunicado.

El proyecto se desarrollará mediante un modelo de colaboración público-privada, en el que la Autoridad Portuaria de Cartagena ejecutará las infraestructuras eléctricas necesarias y el concesionario será responsable de las instalaciones específicas del sistema OPS y de la prestación del servicio.

En este sentido, la Autoridad Portuaria desarrolla las obras correspondientes a la conexión eléctrica, 100% con energía renovable, que incluyen la línea de acometida en 66 kV, la subestación de transformación 66/20 kV, la línea subterránea de 20 kV hasta el muelle de cruceros y el suministro de equipos de la subestación.

Estas actuaciones suponen una inversión pública de 15 millones de euros, y actualmente se encuentran en diferentes fases de tramitación, supervisión y coordinación con los organismos competentes.

Por su parte, el concesionario realizará una inversión estimada de 15,19 millones de euros destinada a la instalación del sistema OPS, incluyendo la subestación específica, los sistemas de conversión de frecuencia y tensión, los equipos de conexión a buque, la ingeniería y la puesta en marcha.

En conjunto, el proyecto moviliza una inversión total cercana a más de 30 millones de euros, lo que lo convierte en una de las principales actuaciones en materia de electrificación portuaria en el sistema portuario español.

La infraestructura estará diseñada para alcanzar una potencia total instalada aproximada de 20 MVA, con capacidad para dos conexiones simultáneas a buques, operando en tensiones de 11 kV y 6,6 kV y frecuencias de 50 o 60 Hz, garantizando su compatibilidad con los estándares eléctricos de los cruceros.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, ha destacado que esta iniciativa supone "un paso decisivo en la transformación energética del puerto y en nuestro compromiso con la sostenibilidad y la mejora de la calidad del aire en la ciudad".

Asimismo, ha subrayado que "la colaboración público-privada permite acelerar la implantación de infraestructuras clave como el OPS, combinando inversión, eficiencia y capacidad técnica para avanzar en la descarbonización del transporte marítimo".

El proyecto se enmarca además en las políticas europeas de descarbonización del transporte marítimo. La normativa comunitaria incluida en el paquete climático europeo y en el reglamento FuelEU Maritime establece que los principales puertos de la Unión Europea deberán ofrecer suministro eléctrico desde tierra a los buques de pasaje y portacontenedores a partir de 2030, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en los entornos portuarios.

En este contexto, el sistema portuario español, coordinado por Puertos del Estado, está impulsando la electrificación de los muelles como uno de los ejes clave de su estrategia de transición energética, con el objetivo de avanzar hacia puertos climáticamente neutros y alineados con los objetivos del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030.

"El Puerto de Cartagena quiere situarse entre los puertos que lideran esta transición energética en Europa", ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria, quien ha añadido que "apostar por el OPS significa avanzar hacia un modelo portuario más sostenible, innovador y competitivo, alineado con las políticas europeas y con la estrategia de Puertos del Estado para descarbonizar la actividad portuaria".

Además, ha recordado que Cartagena "es ejemplo en el sistema portuario español en materia de sostenibilidad como uno de los puertos más verdes del Mediterráneo. Esta inversión representa una infraestructura energética estratégica para el Puerto de Cartagena".

El desarrollo del sistema OPS se ejecutará en varias fases y tiene como objetivo que los primeros buques puedan conectarse a la red eléctrica del puerto en la segunda mitad de 2027, lo que permitirá reducir de forma significativa las emisiones de CO2, partículas y ruido en el entorno portuario.

En este Consejo, se han incorporado los nuevos miembros el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, el director de la refinería de Repsol en Cartagena, Rafael Quesada, el presidente de CROEM, Miguel López Abad, y la presidente de COEC, Ana Correa.

García Montoro, tras el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena, ha subrayado que "la colaboración entre instituciones es fundamental para generar nuevas oportunidades logísticas y aumentar la capacidad productiva de la Región de Murcia".

Por ello, ha insistido que la inclusión del Puerto de Cartagena en el Corredor Mediterráneo ferroviario resulta "vital para consolidar su papel como nodo logístico de primer nivel".

"Su conexión con esta infraestructura permitirá mejorar la conectividad con los principales centros productivos de España y Europa, reforzando la competitividad del tejido empresarial regional y facilitando las exportaciones", ha comentado.

Asimismo, el consejero ha reiterado la prioridad del Gobierno regional de avanzar en la ampliación del puerto mediante la nueva dársena de El Gorguel y la futura terminal polivalente de Barlomar, dos proyectos estratégicos para responder a la creciente demanda de espacio logístico e industrial, según informa la Comunidad.

En este sentido, ha defendido que "además de Barlomar, Cartagena necesita el nuevo puerto de contenedores de El Gorguel, una actuación recogida en el Pacto por las Infraestructuras de la Región de Murcia que es irrenunciable para el Ejecutivo regional".

AUMENTO DEL TRÁFICO EN EL PUERTO DE CARTAGENA

El Puerto de Cartagena ha registrado un tráfico total de 6,12 millones de toneladas en los dos primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 10,79% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por tipos de mercancía, destacan los graneles líquidos, con 4,6 millones de toneladas (+8,32%), y especialmente el crecimiento de los graneles sólidos, que alcanzan 1,41 millones de toneladas (+25,86%). Por el contrario, la mercancía general se sitúa en 103.358 toneladas, con un descenso del 31,62%.