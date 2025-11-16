Quince jóvenes con síndrome de Down dan voz a la poesía en la sexta edición de 'Miradas en Verso'

MURCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La poesía y el arte han vuelto a encontrarse en 'Miradas en Verso', un proyecto literario-artístico de Assido que celebra este año su sexta edición. La inauguración ha sido este pasado sábado en el Café-Bar El Sur de Murcia, y reune a un grupo de 15 jóvenes con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales que comparten con el público sus poemas y collages.

El acto de inauguración ha combinado recital poético y exposición visual, en un formato en el que la palabra y la imagen dialogan y se complementan para expresar emociones, inquietudes y miradas sobre el mundo. Los participantes han leído poemas de temática social e intimista, creados a lo largo del año con la Escuela de Escritores de Assido, coordinada por Ángela Medina.

"'Miradas en Verso' demuestra que la poesía y el arte son lenguajes universales de expresión y libertad. Cada poema, cada collage, es una ventana al mundo interior de nuestros artistas", explica Víctor Martínez, presidente de Assido. "Su talento y sensibilidad nos recuerdan la importancia de crear espacios donde todas las voces puedan ser escuchadas".

Organizado por Assido con la colaboración de Café-Bar El Sur, este encuentro cultural se ha consolidado como una cita anual imprescindible en el calendario cultural e inclusivo de la ciudad. Cada edición invita al público a acercarse al arte desde una perspectiva diferente, descubriendo la fuerza y autenticidad de las creaciones de las personas con discapacidad intelectual.

Assido es una asociación para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual fundada en Murcia en 1981. Con más de 400 usuarios y tres centros, es miembro de Plena Inclusión Región de Murcia y Down España, y desarrolla proyectos en ámbitos como la educación, el empleo, el arte y la autonomía personal, promoviendo siempre la inclusión y la participación social.