Raúl Díaz Reyes reivindica en el Centro Párraga "lo sugerido frente a la sobreexposición visual"

MURCIA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Párraga del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes muestra en la Sala de Máquinas 'Nacer sombras', la exposición de Raúl Díaz Reyes que reivindica lo sugerido frente a la sobreexposición visual. Comisariada por Javier Martín-Jiménez, 'Nacer sombras' supone un recorrido por un conjunto de obras recientes del creador madrileño en el que la pintura se expande hacia lo espacial y lo simbólico, invitando al espectador a atravesar un paisaje de signos, ritmos y silencios.

Concebida como un espacio de tránsito, recogimiento y revelación, la muestra reivindica lo velado, lo indirecto y lo sugerido frente a la sobreexposición visual propia de la sociedad contemporánea. Así, las obras buscan defender la belleza de la penumbra, lo opaco y lo insinuado frente a la claridad excesiva.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "Raúl Díaz Reyes está desarrollando una carrera que le ha llevado a exponer en distintos centros de España, Rusia, Brasil o Estados Unidos y su obra es cada día más reconocida. En la exposición del Centro Párraga nos invita a disfrutar de la sombra, adentrarnos en el mundo de la sugerencia, la profundidad, el misterio y la calma".

Formado inicialmente como grabador, Díaz Reyes ha desarrollado una práctica que integra técnicas tradicionales y sensibilidades contemporáneas. En sus obras, la pintura se entiende como un espacio íntimo de control y reflexión donde investiga una caligrafía no normativa, un gesto que une escritura y forma.

Su cuerpo de trabajo está compuesto por familias de signos que reaparecen y se transforman. Recientemente ha expuesto en instituciones como Matadero Madrid (España), Beton Center for Visual Culture (Rusia), The Art Center en Governors Island (EEUU) y el Museo FAAP y PIVÔ (Brasil). Ha participado en residencias en el LMCC (Nueva York), la Fundació Pilar i Joan Miró (Mallorca), Projeto Fidalga (São Paulo) y Kloster Bentlage (Rheine), entre otras.

'Nacer sombras', de Raúl Díaz Reyes y comisariada por Javier Martín-Jiménez, se podrá visitar en la Sala de Máquinas hasta el 19 de marzo, de lunes a viernes, en horario ininterrumpido de 9.00 a 21.00 horas. Para más información se puede consultar la sección de 'Programación' de la página web del Centro Párraga.