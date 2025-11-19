El Real Murcia Club de Tenis 1919 otorga la Insignia de Oro a Carlos Alcaraz

El Real Murcia Club de Tenis 1919 otorga la Insignia de Oro del club y el carné de socio de honor al número 1 del tenis mundial, Carlos Alcaraz, en un acto privado - PORTAVOZ

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Murcia Club de Tenis 1919 otorgó este martes por la tarde la Insignia de Oro del club y el carné de socio de honor al número 1 del tenis mundial, Carlos Alcaraz, de manos del presidente de la institución murciana, Antonio Saura, acompañado de los miembros de la junta directiva.

El reconocimiento fue entregado en un acto privado en las instalaciones del club, tras el regreso del tenista de El Palmar a la Región debido a un edema muscular que le impedirá disputar con España la primera eliminatoria de la Copa Davis, en la que el equipo nacional se enfrentará a República Checa en Bolonia (Italia).

El presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919, Antonio Saura, destacó el honor que supone "entregar la Insignia de Oro a un tenista como él, al que hemos visto crecer en nuestras pistas y que es un referente único para todos los que amamos este deporte", según informaron fuentes de Portavoz en un comunicado.

OTROS RECEPTORES

La Insignia de Oro es la mayor distinción que entrega el Real Murcia Club de Tenis 1919 para poner en valor a personas o entidades que con sus acciones promueven este deporte.

Antes de Carlos Alcaraz, ha sido otorgada a los tenistas profesionales Rafael Nadal, Nico Almagro y Juan Herrera; al presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz; al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y a expresidentes del club, entre otras personalidades.