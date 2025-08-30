Realizan una actuación en un domicilio de Mazarrón que podría estar relacionada con los desaparecidos en abril

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha realizado este viernes una actuación en una vivienda de Mazarrón que podría estar relacionada con la desaparición de dos personas el pasado mes de abril, según ha informado la Benemérita a la agencia Europa Press.

Esta nueva actuación se enmarca dentro de la investigación que el Instituto Armado lleva abierta desde que el pasado mes de abril se denunciara la desaparición de dos personas, dos varones de nacionalidad ecuatoriana, precisamente en el municipio de Mazarrón.

Una vez los agentes tuvieron conocimiento de la desaparición se abrió una investigación que aún continúa abierta para esclarecer los hechos. Durante el pasado mes de mayo se desplegó un dispositivo por tierra y aire, con el helicóptero de la Benemérita y canes adiestrados en la búsqueda de personas, para tratar de localizar a estas dos personas, pero sin éxito.