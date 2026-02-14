El '1-1-2' recibe más de 800 llamadas vinculadas a 663 asuntos por el episodio de vientos y fenómenos costeros

MURCIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido, entre las 8.00 y las 18.00 horas de hoy, un total de 822 llamadas vinculadas a 663 asuntos relacionados con el episodio de vientos y fenómenos costeros que afecta a la Región de Murcia.

Las incidencias se han concentrado principalmente en los municipios de Murcia, Cartagena, Totana y Molina de Segura. La mayoría de los casos gestionados se refieren a obstáculos en vía pública y caída de elementos estructurales, árboles y placas fotovoltaicas, que en algunos casos han dado lugar a incendios al afectar a líneas de suministro eléctrico, sin que se hayan registrado incidencias de gravedad destacable.