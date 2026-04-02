El recogimiento protagoniza las tres procesiones de la tarde del Viernes Santo marcado por el luto

Archivo - Procesión de la Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias desde la Catedral - COFRADÍA DE SERVITAS - Archivo

MURCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La solemnidad y el recogimiento se apoderarán del centro de Murcia en la tarde de este Viernes Santo con las salidas de la cofradías del Santísimo Cristo de la Misericordia, Servitas de María Santísima de las Angustias y el Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo.

La primera en participar en el desfile será La Misericordia, y lo hará a las 18.15 horas desde la iglesia desacralizada de San Esteban, aunque su sede canónica se encuentra en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel.

Los nazarenos de esta cofradía fundada en 1949 procesionarán de negro y magenta, con un estilo tradicional murciano, y durante su recorrido se entregarán caramelos y obsequios.

El desfile mostrará durante cerca de una hora cuatro pasos encabezados por 'Jesús Nazareno', obra de Roque López López (1797), al que seguirá el titular, el 'Santísimo Cristo de la Misericordia', de Domingo Beltrán (1581), uno de los más antiguos de la Semana Santa murciana.

A continuación será el turno del 'Descendimiento', de José Hernández Navarro (2001) y, por último, de 'Nuestra Señora Madre de Misericordia', de José Sánchez Lozano (1927).

Con un recorrido de 1.740 metros, el desfile arrancará en San Esteban para seguir por Acisclo Díaz, Gran Vía, Maestro Alonso, Santa Clara, Santo Domingo, Trapería, Hernández Amores y Nicolás Salzillo.

Sobre las 19.40 pasará por Cardenal Belluga y de ahí a la calle Arenal, Glorieta de España, Tomás Maestre, Jara Carrillo, San Pedro, Riquelme, San Benito, Magdalena, Santa Teresa, Lorenzo Pausa y Acisclo Díaz.

Como novedad, este año el paso de 'Jesús Nazareno' estrenará nuevo trono realizado por los hermanos Noguera, así como tres dalmáticas con estolas para la procesión.

SERVITAS

A las 18.45 horas será el turno de la Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias, que data de 1755. Partirá de su sede, la iglesia de San Bartolomé-Santa María, para desfilar de negro y azul celeste, color de la Orden, durante unos 40 minutos.

Tras salir del templo procesionará por San Bartolomé, José Esteve Mora, Calderón de la Barca, Santa Gertrudis, Fernández Ardavín, Julián Romea, Echegaray, Santa Clara, Santo Domingo, Trapería, Hernández Amores y Nicolás Salzillo.

Sobre las 20.35 horas sus pasos desfilarán por Cardenal Belluga, Arenal, Glorieta de España, Tomás Maestre, Martínez Tornel, Jara Carrillo, Plaza de San Pedro, Cristo de la Esperanza, Flores, Santa Catalina, Gran Vía, Santa Catalina y San Bartolomé.

Los tronos que lucirá 'son Ángel Servita, San Gabriel', de Vicente Hernández (1858), y 'María Santísima de las Angustias', de Francisco Salzillo y Alcaraz (1739). La cofradía estrenará cuatro túnicas de color azul siguiendo la estética vigente entre 1859 y 1975.

SANTO SEPULCRO

La última de las procesiones del Viernes Santo por la tarde iniciará su recorrido sobre las 19.00 horas, también desde la iglesia de San Bartolomé. El cortejo de la cofradía del Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo, cuya fundación es anterior a 1595, incluirá cinco pasos que desfilarán durante unos 60 minutos a lo largo de 1.630 metros.

En concreto, los pasos son 'Santísimo Cristo de Santa Clara la Real (de la Buena Muerte)', de Francisco Salzillo y Alcaraz (1770); y 'Santísima Virgen de la Amargura', 'Santo Sepulcro' y 'San Juan Evangelista', todos de Juan González Moreno (1946, 1941 y 1952, respectivamente). Cerrará el desfile la 'Santísima Virgen de la Soledad', paso de autor anónimo que data del siglo XVII.

A este cortejo, en el que los nazarenos visten de negro, acuden, formando parte de su presidencia, autoridades civiles, clero y una representación de todas las demás cofradías que conforman el Real Cabildo Superior de Murcia.