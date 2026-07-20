La recuperación del Riacho de la Morda crea un nuevo itinerario natural entre la huerta y las pedanías del sur de Murcia

Visita de la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta al Riacho de la Morda - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Senda del Riacho de la Morda, un recorrido accesible de 1,5 kilómetros, mejorará la conexión entre las pedanías del sur de Murcia, a través de un recorrido natural pensado para peatones y ciclistas.

En concreto, la intervención ha acondicionado más de 30.000 metros cuadrados de superficie a lo largo del Riacho de la Morda, desde la intersección del riacho con el Camino de los Soldados, en el extremo oeste de la estación de mercancías de Nonduermas, hasta la acequia de Barreras al este, renaturalizando este espacio y acondicionándolo para el paseo, el deporte y el disfrute de la naturaleza. Los trabajos han contado con una inversión cercana a los 350.000 euros, financiados con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según han informado desde el Consistorio.

La nueva senda además se integra en la red de corredores verdes del municipio, al conectar con la Vía Verde de la Costera Sur y con el futuro Bulevar de Conexión Sur, creando un itinerario continuo de caminos acondicionados y sin barreras para peatones y ciclistas entre la huerta, las pedanías del sur y el núcleo urbano de Murcia.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, que ha visitado este itinerario con el concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, ha destacado que este proyecto "refleja muy bien cuál es nuestro modelo de ciudad, esa Murcia verde, sostenible y saludable que queremos impulsar con nuevas infraestructuras verdes". La regidora ha añadido que seguirá trabajando en "renaturalizar, revegetar y apostar por cuidar la esencia de nuestro municipio, que es la huerta de Murcia".

UNA SENDA VERDE CON NUEVO ARBOLADO Y VEGETACIÓN EN TODO SU ITINERARIO

Al largo del kilómetro y medio de la senda del Riacho de la Morda se encuentran más de 200 nuevos árboles y arbustos autóctonos en una superficie de más de 8.000 m2.

La actuación pretende renaturalizar la zona mediante la plantación de especies autóctonas, aumentando la biodiversidad, restaurando la vegetación propia de ecosistemas de ribera y mejorando la conectividad ecológica de dichos hábitats. Entre las plantaciones se pueden encontrar álamos, chopos, durillos, olmo, nogal, moreras blanca y negra, granado, pino carrasco y piñonero, algarrobo y membrillero, entre otras especies.

El nuevo corredor dispone también de mallas con más de 700 unidades de plantas trepadoras en los muros del entorno, integrando la senda con el paisaje, y una red de riego automatizada que proporciona servicio al conjunto de plantaciones.

Para disfrutar del entorno y el descanso, a lo largo del recorrido a través de la senda verde se han instalado 26 bancos cada 100 metros, y dos grandes zonas de estancia con mesas y bancos, una en la olmeda junto a la estación de mercancías y otra al inicio del último tramo que conduce hasta la Acequia de Barreras. Además, se han colocado elementos de protección y señalización vertical para impedir el acceso de vehículos a motor.

La nueva senda además atraviesa espacios de gran valor ambiental e histórico, como el Caserío de la Voz Negra, la Acequia Mayor de Barreras y una olmeda situada junto a la estación de mercancías de Nonduermas.