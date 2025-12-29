Se reduce el caudal de la rambla de Las Colonias en Los Alcázares

Los Alcázares - AYUNTAMIENTO LOS ALCÁZARES

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El caudal de la rambla de Las Colonias, en el municipio de Los Alcázares, se ha reducido, según ha informado el alcalde Mario Pérez Cervera a través de redes sociales.

Según ha indicado "en el peor momento" la rambla ha alcanzado los 2,5 metros y ahora el nivel del caudal es de 1,6 metros. "El caudal más importante se está recibiendo detrás del instituto", ha apuntado.

Asimismo, ha explicado que todos los servicios municipales y de emergencia están preparados para afrontar la subida del canal de La Dorada sino aguantase las escorrentías de La Colonia. "Estamos atentos a esta zona porque el resto del municipio es seguro", ha apuntado.

En Los Alcázares ha parado de llover y no se esperan chubascos a corto plazo.