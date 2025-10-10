La Región acoge la I edición del encuentro 'Conecta ONE-TO-ONE' y se posiciona como destino de eventos nacionales

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes junto a la presidenta y el gerente de la Asociación de Event Managers de España - CARM

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del nuevo encuentro nacional 'Conecta ONE-TO-ONE' reúne este viernes y sábado en la Región a un centenar de profesionales del sector MICE (turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos), entre compradores y proveedores de servicios especializados de toda España.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha inaugurado el evento, que se celebra entre el Hotel Nelva de Murcia y el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel (Cartagena), según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Conesa ha resaltado que este encuentro especializado "va a multiplicar las oportunidades de negocio para el segmento, facilitando reuniones profesionales estratégicas y condensando el contacto entre profesionales de meses en sólo 48 horas en un ambiente relajado".

Asimismo, ha añadido, va a permitir mostrar in situ la infinidad de recursos de la Región de Murcia para el turismo MICE corporativo.

La titular de Turismo ha señalado que la elección de la Región de Murcia para celebrar esta primera entrega de 'Conecta ONE-TO-ONE' vuelve a poner de relieve el potencial de la Comunidad como destino de congresos y eventos, consolidando la marca MICE Región de Murcia, impulsando la profesionalización del sector regional y reforzando su visibilidad ante empresas líderes del mercado nacional".

El segmento MICE representa una clara apuesta estratégica del Gobierno regional, alineada con el Plan Estratégico de Turismo 2022-2032, por su capacidad para desestacionalizar la demanda, crear empleo cualificado y generar sinergias entre sectores.

Según los últimos datos, las ciudades de Murcia y Cartagena acogieron durante 2024 un total de 1.289 reuniones profesionales, entre congresos, convenciones y jornadas, con una asistencia superior a los 195.000 participantes, un 26 por ciento más que el año anterior.

NETWORKING ESTRATÉGICO Y EXPERIENCIAS DE DESTINO

Esta primera edición de 'Conecta ONE-TO ONE' se estructura en torno a tres ejes: reuniones one-to-one, ponencias de alto nivel y actividades experienciales en los destinos sede.

A lo largo del evento se celebrarán 50 citas profesionales preagendadas entre compradores con alto poder de decisión en grandes empresas nacionales y proveedores, de los que 11 son regionales, como el Itrem, Hoteles Santos, Sercotel, DoubleTree La Torre, Grupo Orenes, Hostetur, oficinas de congresos de Murcia y Cartagena, y otros espacios e infraestructuras especializadas.

El equipo del Itrem ha confirmado 17 reuniones con compradores durante las que se presentarán los programas de incentivos, instalaciones, experiencias complementarias y ventajas competitivas de la Región. Estos encuentros servirán también como actuación previa para presentar la nueva campaña de marketing del destino.

Entre las empresas compradoras participantes figuran nombres destacados como Amadeus, Banco Santander, Generali Seguros, Teva, MSD, Pernod Ricard, BNP Paribas o Prosegur, entre otros.

El evento arrancó este jueves con la llegada de los participantes y una cena de bienvenida en el Mercado de Correos de Murcia.

Este viernes, la jornada se desarrolla en el Hotel Nelva, con la celebración de la inauguración oficial, ponencias y citas comerciales.

Entre ellas destaca la intervención del experto Cipri Quintas, con la charla "Networking con corazón", y la cena de gala en el espacio Odiseo.

Este sábado 11 los asistentes se trasladarán a Cartagena para una experiencia turística guiada y una sesión de conferencias en El Batel, donde intervendrá el especialista en liderazgo e influencia Javier Luxor.