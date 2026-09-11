La Región amplía su conectividad aérea con tres vuelos semanales a Ámsterdam a partir de marzo

Imagen De Archivo Del Aeropuerto Internacional Región De Murcia. - CARM

MURCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia incorporará el próximo año una nueva ruta directa con Ámsterdam, operada por Transavia, que permitirá reforzar la conectividad internacional de la Región y abrir un nuevo enlace con los Países Bajos.

La nueva conexión comenzará a operar el 30 de marzo y contará con tres frecuencias semanales, martes, jueves y domingo. Facilitará así tanto la llegada de viajeros procedentes de este país como los desplazamientos desde la Región hacia uno de los principales aeropuertos europeos: 'Amsterdam Airport Schiphol'.

Los billetes se pondrán a la venta el próximo miércoles 16 de septiembre a las 9 de la mañana en la página web de Transavia, según informa la compañía. La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, destacó que la incorporación de esta ruta "supone un importante avance para la Región, reforzando su presencia en un mercado internacional prioritario como el neerlandés".

En este sentido, y según la encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística (INE), Países Bajos fue el cuarto mercado emisor internacional a la Región entre enero y julio de este año, con 54.796 turistas, el 7,4 por ciento del total de visitantes extranjeros.

Su relevancia es mayor aún en términos de gasto, ya que durante ese mismo periodo los visitantes neerlandeses generaron 97,7 millones de euros, el 9,9 por ciento del gasto turístico internacional en la Región. De esta forma fue el tercer mercado extranjero por volumen de gasto.

La nueva ruta se anuncia en un contexto de evolución positiva de la actividad del Aeropuerto Internacional Región de Murcia. Según datos de Aena, durante los siete primeros meses del año el número de pasajeros (575.312, llegadas+salidas) aumentó un 9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, frente al crecimiento del 4 por ciento registrado de media en la red de Aena.

La evolución de las operaciones también mantiene una tendencia ascendente, con un incremento del 15,9 por ciento entre enero y julio hasta alcanzar las 4.894, por encima del 6,1 por ciento de crecimiento medio registrado en el conjunto de aeropuertos de Aena. Durante esta temporada de verano el aeropuerto regional ha dispuesto de conexiones directas a siete países y 20 aeropuertos europeos.