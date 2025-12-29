La Región es la cuarta CCAA más exportadora de carne y elaborados de porcino, con más de 121.000 toneladas en 2024

LORCA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Región de Murcia es la cuarta comunidad autónoma más exportadora de carne y productos elaborados de porcino, con más de 121.000 toneladas en 2024, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha destacado este lunes este dato durante una visita, junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, a las instalaciones de una empresa del municipio.

Rubira ha explicado que el valor de las exportaciones de carne y productos elaborados de porcino superaron los 416 millones de euros en 2024, lo que representa el 4,74 por ciento del total nacional.

"En la Región tenemos un sector muy profesionalizado que mejora cada día, de manera especial en cuestiones como el bienestar animal y medidas de bioseguridad", ha señalado la consejera.

Además, ha indicado que en la Región hay más dos millones de cabezas de porcino en cerca de 1.400 explotaciones ganaderas que se concentran principalmente en los municipios de Lorca, Fuente Álamo y Puerto Lumbreras.

Asimismo, la responsable regional de Agricultura ha destacado la "favorable" evolución exportadora del sector porcino regional, que ya comercializa sus productos en más de 100 países.