La Región estrena a finales de junio dos nuevas conexiones internacionales a Lille y Venecia

Archivo - El Aeropuerto Internacional Región de Murcia - AIRM - Archivo

MURCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia reforzará su conectividad aérea internacional este verano con dos nuevas rutas directas a Lille (Francia) y Venecia (Italia), operadas por la aerolínea Volotea, que comenzarán a funcionar a partir del 28 de junio desde el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM). La ruta entre Murcia y Lille contará con dos frecuencias semanales, los jueves y domingos.

Esta nueva conexión con Francia se suma a la que ya opera Volotea con Marsella, lo que permitirá conectar la Región tanto con el norte como con el sur del país vecino, al tiempo que abre nuevas oportunidades para atraer a más viajeros franceses interesados en descubrir la oferta turística regional.

Por su parte, la conexión entre Murcia y Venecia también comenzará a operar el 28 de junio, con dos frecuencias semanales, los miércoles y domingos.

Esta nueva ruta con la ciudad italiana es la primera conexión directa en la historia del Aeropuerto con Italia, y se espera de ella una buena acogida tanto entre los viajeros de la Región como entre los visitantes italianos que deseen conocer el destino.

En cada una de estas rutas, Volotea ofrecerá más de 7.500 asientos distribuidos en un total de 42 vuelos a lo largo de la temporada de verano, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, ha afirmado que estas nuevas conexiones "contribuirán a mejorar la accesibilidad aérea de la Región y a facilitar la llegada de visitantes internacionales".

Según la encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística, alcanzaron en 2025 un registro histórico, con más de 1,2 millones de turistas extranjeros, un 6,5 por ciento más que el año anterior y el doble del crecimiento registrado en el conjunto nacional (3,2 por ciento), al tiempo que amplían las opciones de viaje para los residentes.

Con estas nuevas incorporaciones, la Región tendrá conexiones directas en los próximos meses con siete países y 20 aeropuertos europeos, lo que reforzará el dinamismo del turismo en un momento marcado por el crecimiento sostenido en las cifras de afluencia, gasto y empleo turístico.

Seis de estas rutas (Asturias, Barcelona, Bilbao, Lille, Marsella y Venecia) estarán operadas por Volotea, que desde 2019 ha transportado a cerca de 260.000 pasajeros desde el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

Durante el conjunto del año 2025, según Aena, el AIRM registró 949.007 pasajeros (llegadas y salidas), lo que supone un incremento del 4,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior (3,9 por ciento en la media de la red de Aena).

En 2026, AENA prevé un aumento de asientos totales de un 4 por ciento respecto a los programados el año pasado. Asimismo, el aeropuerto regional cerró el año pasado con 7.640 operaciones, un 7 por ciento más respecto a 2024, debido al alza del 6,1 por ciento en los correspondientes vuelos desde y hacia destinos nacionales y al crecimiento del 7,3 por ciento en los vuelos internacionales.