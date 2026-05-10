La Región integra el sendero Raspay-Las Pansas en la red de itinerarios del parque regional de la Sierra del Carche

Itinerario del sendero de Raspay. - CARM

MURCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha aprobado la incorporación del sendero que conecta la pedanía yeclana de Raspay con el Vértice Geodésico de Las Pansas a la red de itinerarios de primer orden del parque regional de la Sierra del Carche.

La decisión responde a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Yecla y se apoya en el análisis técnico realizado por el grupo de trabajo de la red de itinerarios del parque. "La red de itinerarios es una herramienta clave para compatibilizar el disfrute del patrimonio natural con su conservación. Integrar este sendero significa ordenar y mejorar la experiencia de quienes visitan el parque, lo que contribuye a un uso público respetuoso con los valores ambientales del espacio protegido", señaló la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira.

El informe concluye que la actividad es compatible con los objetivos de conservación del espacio y que no se prevén efectos adversos sobre los valores incluidos en la Red Natura 2000, siempre que cualquier intervención o mejora se ajuste a la normativa vigente y a la planificación del parque.

El itinerario incorporado permite una conexión directa entre el núcleo de Raspay y la parte alta de la Sierra de Las Pansas. Enlaza además con otros senderos ya existentes en la vertiente norte del parque regional.

La iniciativa, impulsada por el consistorio yeclano y financiada con fondos europeos, persigue poner en valor el entorno natural como motor de turismo sostenible y de oportunidades para el medio rural, lo que favorece un conocimiento más cercano del paisaje del Altiplano y su biodiversidad.

CERCA DE 5,5 KILÓMETROS

El sendero propuesto cuenta con una longitud total de 5,36 kilómetros desde su inicio, en la Plaza del Pedáneo Ricardo Yáñez de Raspay, hasta el vértice geodésico de Las Pansas, situado a 1.026 metros de altitud. El recorrido serpentea entre lomas hasta alcanzar la parte alta de la sierra, donde el camino se transforma en una senda que recorre la 'cuerda' de la montaña hasta llegar al vértice geodésico.

Desde este enclave privilegiado y, especialmente en días despejados, es posible divisar la inmensidad del Altiplano, la Sierra de Salinas y el macizo del Carche. En su tramo final, el sendero conecta con una variante de 1,5 kilómetros que desciende por la sierra hasta llegar a la Fuente de Las Pansas, en el límite del parque regional, lo que amplía las posibilidades de recorrido y disfrute del entorno natural.

"La conservación no está reñida con acercar la naturaleza a las personas; al contrario, un visitante bien informado se convierte en el mejor aliado del espacio protegido. Queremos rutas claras, seguras y coherentes con la planificación del parque para que la ciudadanía disfrute del territorio con respeto y con conciencia ambiental", añadió María Cruz Ferreira.

La secretaria autonómica recordó, además, que la Región de Murcia ya cuenta con un proyecto específico para la mejora, señalización y adecuación de toda la red de itinerarios del parque regional, de manera que los recorridos cuenten con criterios homogéneos de información, balizamiento y compatibilidad ambiental.

Cualquier actuación futura vinculada a este sendero deberá ajustarse a lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y en el Plan Rector de Uso y Gestión aplicables al ámbito del parque. Con esta incorporación, el Gobierno regional "continúa reforzando un modelo de acceso al patrimonio natural basado en la planificación y el respeto a la biodiversidad, facilitando a residentes y visitantes un disfrute ordenado de los valores paisajísticos del Parque Regional de la Sierra del Carche y de su entorno", destacan desde el ejecutivo autonómico.