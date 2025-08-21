La Región lidera en Bruselas el impulso a las pymes y 'startups' en la industria europea de defensa y seguridad

MURCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de la Región de Murcia en Bruselas ha reforzado la presencia de pymes y 'startups' de la comunidad en el ecosistema europeo de defensa y seguridad con eventos estratégicos, grupos de trabajo e iniciativas de colaboración internacional, según informaron fuentes del Gobierno autonómico en una nota de prensa.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha destacado que 'Caetra', "que es un ejemplo de buena práctica en el marco europeo de autonomía estratégica en defensa, ha puesto de manifiesto la importancia de apoyar el fortalecimiento de las pymes para que escalen y participen en este sector".

López Aragón ha subrayado que "nuestras fórmulas de impulso a las tecnologías duales, con acciones de capacitación, promoción de colaboraciones público-privadas y apoyo para participar en licitaciones internacionales, está siendo una inspiración para otras administraciones públicas".

El liderazgo de la Región para que la agenda europea incorpore a los ecosistemas regionales de defensa se ha concretado en iniciativas que han contado con la participación activa de la Oficina de Bruselas.

Una de las más destacadas fue la organización de la Conferencia Europea sobre la Industria Naval de Defensa, celebrada en Cartagena los días 6 y 7 de marzo de 2025, que congregó a más de 300 empresas, clústeres y representantes institucionales del sector naval europeo.

Igualmente, la Oficina ha colaborado activamente en acciones para entretejer nuevas alianzas y colaboraciones en el ámbito europeo, entre las que destaca la asistencia al 'Infoday' del Fondo Europeo de Defensa (FED), los días 3 y 4 de abril en Bruselas, un instrumento clave de financiación para proyectos colaborativos europeos.

Destacan, en este sentido, los contactos estratégicos para impulsar colaboraciones en tecnologías duales con regiones como Häme (Finlandia) y su ecosistema tecnológico 'Define'.

Asimismo, recientemente, el Info ha asumido el liderazgo de un nuevo Grupo de Trabajo de Defensa, en el marco de la Asociación de impulso de la internacionalización de las empresas europeas, red Trade Promotion Europe (TPE), centrado en el seguimiento de programas de financiación y en el intercambio de buenas prácticas entre agencias de promoción comercial.

López Aragón ha señalado que "desde el Gobierno regional trabajamos para que nuestras empresas sean actores protagonistas en grandes proyectos competitivos y colaborativos europeos de defensa".

"Estas acciones están orientadas a que pymes, centros tecnológicos y 'startups' de la Región de Murcia ganen visibilidad, accedan a nuevas alianzas y se posicionen en el centro de las cadenas de valor de la industria europea de la defensa, especialmente en sectores estratégicos de alto impacto", ha añadido.

Desde la Comunidad han señalado que "todas estas actuaciones refuerzan el trabajo del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, como ponente del Dictamen 'Una industria europea de la defensa fuerte', en el Comité Europeo de las Regiones, donde se ha reivindicado el papel de las regiones en el desarrollo del ecosistema de defensa europeo".

Igualmente, apoyarán los trabajos institucionales que el jefe del Ejecutivo regional desarrollará en el nuevo grupo de trabajo de Defensa del Comité Europeo de las Regiones, del que ha sido designado presidente.